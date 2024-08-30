На ж/д вокзале в Иркутске появился зал ожидания для маломобильных пассажиров

На железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский 30 августа прошло открытие нового зала ожидания для маломобильных людей. Данное пространство специально оборудовали для пассажиров с ограниченными возможностями. Об этом сообщило ИА Тайшет24 со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской железной дороги.
— Там сделали отдельное табло с расписанием поездов, тактильно-визуальные средства отображения информации, индукционную систему для слабослышащих посетителей и кнопку вызова персонала. Комфортное размещение обеспечивают удобные кресла, а также места для людей, которые передвигаются с помощью кресел-колясок, — рассказали в агентстве.
Теперь на площади восемь квадратных метров в комфортных условиях смогут разместить до восьми пассажиров. До этого времени вокзал итак был оборудован согласно требованиям безбарьерной среды. Там работают лифты и портативное оборудование, а также разработана информационно-навигационная система.
Каждый месяц принимают около 400 заявок на оказание помощи маломобильным пассажирам. Помогают решать вопросы в оформлении проездных документов, перевозке багажа, а также при необходимости сопровождают по территории вокзала.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в музыкальном театре Иркутска заменили световое и звуковое оборудование.