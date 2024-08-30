На ж/д вокзале в Иркутске появился зал ожидания для маломобильных пассажиров

Теперь на площади восемь квадратных метров в комфортных условиях смогут разместить до восьми пассажиров. До этого времени вокзал итак был оборудован согласно требованиям безбарьерной среды. Там работают лифты и портативное оборудование, а также разработана информационно-навигационная система.