Олбани
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ж/д вокзале в Иркутске появился зал ожидания для маломобильных пассажиров

В зале смогут разместить до восьми человек.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский 30 августа прошло открытие нового зала ожидания для маломобильных людей. Данное пространство специально оборудовали для пассажиров с ограниченными возможностями. Об этом сообщило ИА Тайшет24 со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской железной дороги.

— Там сделали отдельное табло с расписанием поездов, тактильно-визуальные средства отображения информации, индукционную систему для слабослышащих посетителей и кнопку вызова персонала. Комфортное размещение обеспечивают удобные кресла, а также места для людей, которые передвигаются с помощью кресел-колясок, — рассказали в агентстве.

Теперь на площади восемь квадратных метров в комфортных условиях смогут разместить до восьми пассажиров. До этого времени вокзал итак был оборудован согласно требованиям безбарьерной среды. Там работают лифты и портативное оборудование, а также разработана информационно-навигационная система.

Каждый месяц принимают около 400 заявок на оказание помощи маломобильным пассажирам. Помогают решать вопросы в оформлении проездных документов, перевозке багажа, а также при необходимости сопровождают по территории вокзала.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в музыкальном театре Иркутска заменили световое и звуковое оборудование.