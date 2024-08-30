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Леопард Терек из нацпарка Сочи трагически погиб при выпуске на свободу

15 июля произошла трагедия при выпуске в дикую природу редкого самца переднеазиатского леопарда по кличке Терек.

Источник: Центр восстановления леопарда на Кавказе

После того как хищника выпустили из клетки, он неожиданно побежал в сторону платформы, где находились участники мероприятия. По соображениям безопасности было принято решение застрелить животное. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Сочинского географического общества.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс после того, как МОО «Экспертный совет по заповедному делу» обратился к министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову с просьбой провести расследование и дать разъяснения по поводу произошедшего.

Теперь ожидается официальное заявление о причинах и обстоятельствах этого трагического случая.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что котята Терек и его сестра Рица, родившиеся летом 2022 года в Центре восстановления переднеазиатского леопарда в Сочинском нацпарке, были частью программы по возрождению этого редкого вида.

флора и фауна