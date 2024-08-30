В воронежских школах День знаний проведут только для 1-х и 11-х классов

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности. Кроме того, в день начала учебного года сотрудники полиции и МЧС проведут в школах специальные уроки и занятия по безопасности, а также классные часы на эту тему.
«Управлением образования и молодежной политики выпущен и доведен до сведения руководителей школ приказ об обеспечении безопасности в учреждениях в связи с началом нового учебного года. Им предусмотрен ряд мероприятий: как технических — проверка работоспособности систем оповещения, средств пожаротушения, усиление охраны объектов