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В воронежских школах День знаний проведут только для 1-х и 11-х классов

В воронежских школах День знаний проведут только для 1-х и 11-х классов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности. Кроме того, в день начала учебного года сотрудники полиции и МЧС проведут в школах специальные уроки и занятия по безопасности, а также классные часы на эту тему.

«Управлением образования и молодежной политики выпущен и доведен до сведения руководителей школ приказ об обеспечении безопасности в учреждениях в связи с началом нового учебного года. Им предусмотрен ряд мероприятий: как технических — проверка работоспособности систем оповещения, средств пожаротушения, усиление охраны объектов и т. п., так и в части разъяснительной работы с сотрудниками и детьми», — рассказали в ведомстве.

МЧС
образование