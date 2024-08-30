В воронежских школах День знаний проведут только для 1-х и 11-х классов

«Управлением образования и молодежной политики выпущен и доведен до сведения руководителей школ приказ об обеспечении безопасности в учреждениях в связи с началом нового учебного года. Им предусмотрен ряд мероприятий: как технических — проверка работоспособности систем оповещения, средств пожаротушения, усиление охраны объектов и т. п. , так и в части разъяснительной работы с сотрудниками и детьми», — рассказали в ведомстве.