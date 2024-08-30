Случаи заражения вирусом Западного Нила в России в 2024 году

Спустя некоторое время, в 1953 году ученые обнаружили вирус Западного Нила у птиц у воронов и голубей в районе дельты Нила. Считается, что впоследствии именно они распространили его по другим странам. Дело в том, что во время миграции птиц комары, питаясь их зараженной кровью, позже кусали людей и домашних животных, передавая таким образом вирус.