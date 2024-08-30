Случаи заражения вирусом Западного Нила в России в 2024 году

Известно, что насекомые являются носителями различных вирусов. В 2024 году произошла вспышка лихорадки Западного Нила, переносимой комарами. По данным Роспотребнадзора, за последнее время на территории России было зафиксировано 59 заражений в 22 регионах.
В связи с этим Новости Mail решил подробнее рассказать о главном: что это за вирус, какова статистика заболеваемости на территории РФ, а также о том, какие существуют меры предосторожности и профилактика.
Что это за вирус
Вирус Западного Нила (ВЗН) — флавивирус, входящий в состав антигенного комплекса японского энцефалита. Передается преимущественно через укусы зараженных насекомых. Обычно протекает бессимптомно, но в тяжелых случаях может поразить мозг и другие внутренние органы.
Считается, что впервые случай заражения вирусом был выявлен у женщины из Западного Нила (Уганда, Восточная Африка) в 1937 году. К слову, именно отсюда и пошло название заболевания.
Спустя некоторое время, в 1953 году ученые обнаружили вирус Западного Нила у птиц у воронов и голубей в районе дельты Нила. Считается, что впоследствии именно они распространили его по другим странам. Дело в том, что во время миграции птиц комары, питаясь их зараженной кровью, позже кусали людей и домашних животных, передавая таким образом вирус.
Известно, что на территории РФ массовая вспышка лихорадки Западного Нила была впервые зафиксирована в Астраханской и Волгоградской областях в 1999 году и позднее в 2010 году.
По данным организаций здравоохранения, симптомы вируса Западного Нила могут проявляться от трех дней до двух недель после укуса комара.
Основные признаки заражения:
- лихорадка;
- головная боль;
- усталость;
- появление сыпи;
- тошнота.
Представители «Роспотребнадзора» утверждают, что наиболее подвержены заболеванию люди с хроническими заболеваниями, а также люди преклонного возраста.
Статистика заражений в России в 2024 году
На данный момент известно о случаях заражения вирусом Западного Нила в 22 регионах Российской Федерации. Сообщается, что показатели 2024 года превысили ежегодный уровень распространения заболеваемости на 13%: на сегодняшний день они составляют 0,08 на 100 тыс. единиц населения.
Список регионов с высоким риском заражения
Наиболее распространена лихорадка на юге, так как там находятся основные пути миграции диких птиц, следующих преимущественно из Африки. Известно, что в последнее время случаи инфицирования вирусом Западного Нила в России были зарегистрированы в:
- Поволжье (Волгоградская и Астраханская области);
- Краснодарском крае;
- Ростовской области.
Меры предосторожности и профилактика
Поскольку вспышки вируса Западного Нила у животных предшествуют заболеваемости людей, создание активной системы эпиднадзора за состоянием здоровья животных является решающим фактором. В качестве профилактики и предотвращения вспышек вируса важно регулярно наблюдать за состоянием домашнего скота и надевать «защитную» одежду при любом контакте с ним.
К сожалению, в настоящее время еще не разработаны вакцины от вируса Западного Нила для людей. Поэтому снизить риск инфицирования могут лишь специальные средства против комаров: аэрозоли, крема, пластинки, москитные сетки и фумигаторы. Помимо прочего, чтобы минимизировать возможность заражения, рекомендуется носить светлую закрытую одежду во время пребывания на природе.
Последние новости о болезни
Роспотребнадзор заявил, что случаи заболевания лихорадкой Западного Нила были зарегистрированы в 22 регионах РФ. Также известно, что показатели превысили уровень распространения на 13%: на сегодняшний день они составили 0,08 на 100 тыс. единиц населения. Ранее о возможной угрозе распространения предупредил врач Жемчугов.
В связи со вспышкой вируса Западного Нила на территории России, Центр Гамалеи заявил 30 августа, что готов разработать вакцину. Хотя в настоящее время работа не ведется, при должном финансировании разработать лекарство — вполне реально.
До тех пор, пока вакцина не будет разработана врачами, нужно самостоятельно принять некоторые меры по защите от возможного заболевания. Эксперты рекомендуют использовать средства от комаров. Правда использовать их нужно в соответствии с инструкцией производителя, чтобы избежать потенциального вреда для здоровья.