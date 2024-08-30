Группа «Комната культуры» выпустила клип с актрисой Стасей Милославской

В ролике показана история непростой любви лирического героя в исполнении лидера «Комнаты культуры» Жени Трофимова и его музы, которую сыграла артистка Стася Милославская («Бык» (2019), «Стрельцов» (2020), «Колл-центр» (2020)). В качестве главного художественного образа в клипе выступают листы бумаги с текстами песен.