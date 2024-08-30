Песков объяснил аресты в МО РФ планомерной работой правоохранительных органов

Самого Шойгу сняли с поста главы Минобороны в мае, его перевели на место секретаря Совета безопасности. ~Сразу шестеро его бывших заместителей лишились с должностей с апреля по июнь~. Двое из них, Тимур Иванов и Павел Попов, теперь на скамье подсудимых по обвинениям в получении взятки или мошенничестве. Причины увольнения еще четверых (Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов и Татьяна Шевцова) не разглашались. Кроме того, в числе подозреваемых еще один бывший заместитель главы МО Дмитрий Булгаков, которого уволили еще осенью 2022 года, а задержали в июле.