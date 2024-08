Картина освобождения: Ник Кейв выпустил альбом о счастье

Для кого-то Ник Кейв остается одной из самых оригинальных по своему образу звезд альтернативного рока 1990-х. Тем самым роковым мужчиной с явными психическими проблемами из клипов Henry Lee с Пи Джей Харви и Where the Wild Roses Grow с Кайли Миноуг, тем самым автором альбомов сладострастно жестоких романсов Henry’s Dream и Let Love In. Еще для кого-то — рок-богом, гастролировавшим в начале 2010-х со своей группой Grinderman по всему миру. Кейв был частым гостем в России и никогда не разочаровывал тех, кто хотел услышать классические хиты от худого мрачного человека в костюме-тройке с белоснежной рубашкой, размахивающего сигарой и выкрикивающего цитаты из Ветхого завета.