Картина освобождения: Ник Кейв выпустил альбом о счастье

Читая «Архив красной руки», легко было убедиться: Кейва на самом деле мало что тревожит. О чем бы он ни высказывался, он всегда делает это с размеренностью и спокойствием, изливающимися из текстов. Когда его спрашивают о непростых ситуациях в жизни, он часто отвечает байками и анекдотами. Когда его спрашивают о политике — а Кейв в последнее время стал резко консервативен, — в его ответных словах пестрит чувство, что ему совершенно все равно, кто и что подумает о его мнении.