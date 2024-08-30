Уникальную выставку открыли в музее Таганрога

Напомним, уроженец Таганрога Яков Осипович Рубанчик — заметная фигура в довоенной и военной жизни Ленинграда. Вместе с сестрами и маленькой племянницей он провел в осажденном Ленинграде 872 дня. Все эти дни он в рисунках вел свою хронику блокадного города.