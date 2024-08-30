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Уникальную выставку открыли в музее Таганрога

«Блокадный дневник архитектора Якова Рубанчика» представили в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Уникальную выставку открыли в музее градостроительства и быта Таганрога в честь 81-й годовщины освобождения города и региона от немецко-фашистских захватчиков.

Вниманию посетителей представили экспозицию «Блокадный дневник архитектора Якова Рубанчика», которую собрали из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга и Таганрогского музея-заповедника.

— Всего представлено около 100 графических работ. Выставка дополнена раритетами, связанными с жизнью и творчеством архитектора, более полувека хранившимися в семейном архиве, — рассказали музейщики.

Напомним, уроженец Таганрога Яков Осипович Рубанчик — заметная фигура в довоенной и военной жизни Ленинграда. Вместе с сестрами и маленькой племянницей он провел в осажденном Ленинграде 872 дня. Все эти дни он в рисунках вел свою хронику блокадного города.