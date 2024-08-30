Бабье лето еще порадует: Стало известно, каким будет сентябрь в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород на несколько дней словно погрузился в жаркий июль — люди ходят по улице без курток и зонтов, держат окна открытыми и не спешат готовиться к холодам. По данным Гидрометцентра, среднесуточные температуры в последнюю декаду августа оказались выше средних многолетних значений на 2−3 градуса. Под влиянием Азорского антициклона теплая и сухая погода сохранится в столице закатов и в первые дни сентября. В народе это явление называют малым или «молодым» бабьим летом. О том, как долго оно продлится и каких температур ожидать в сентябре рассказала начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.
— «Молодое» бабье лето начинается 28 августа, длится практически две недели, — объяснила синоптик, — настоящее бабье лето длится с 14 по 21 сентября. Оба они могут не оправдаться, потому что столь длительные периоды устойчивой сухой погоды — это редкое явление. В сентябре температуры воздуха будут держаться в районе климатической нормы.
По ее словам, никаких рекордов первое бабье лето с собою не принесло. Потепление до +30, а местами и до +31 градуса, которое наблюдали в областном центре 28 августа, также не является чем-то необычным:
— У нас даже в День знаний, 1 сентября 1982 года, была 30-градусная жара.
К слову, школьные линейки в этом году пройдут не 1-го, а 2-го сентября. В этот день на улице будет достаточно комфортно, хотя утром все же будет ощущаться прохлада:
— В восемь-девять часов утра, когда дети пойдут на школьные линейки, будет около +13 градусов, на севере области прохладнее — от +10 до +12 градусов. К обеду воздух прогреется до +23…+24 градусов. Ожидается небольшая облачность, но осадков, по предварительным данным, не будет. Мы все еще находимся в области высокого атмосферного давления, Азорский антициклон сохраняет свое влияние.
Чем короче будет световой день, тем явственнее будет ощущаться утренняя прохлада. За ночь почва отдает свое тепло, а времени на ее прогрев с каждым днем становится все меньше — приближается осеннее равноденствие. В условиях усиления Азорского антициклона, второе бабье лето получится достаточно теплым, но при приближении циклонов из Исландии город вновь накроют дожди.
— После такого продолжительного периода теплой и сухой погоды равнозначно появление обоих процессов. По предварительному прогнозу, температуры воздуха будут нормальными для сентября. В первый осенний месяц среднесуточная температура переходит отметку в +8 градусов. Были и такие годы, когда отопительный сезон начинался в сентябре, — сказала в заключение специалист.