Бабье лето еще порадует: Стало известно, каким будет сентябрь в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород на несколько дней словно погрузился в жаркий июль — люди ходят по улице без курток и зонтов, держат окна открытыми и не спешат готовиться к холодам. По данным Гидрометцентра, среднесуточные температуры в последнюю декаду августа оказались выше средних многолетних значений на 2−3 градуса. Под влиянием Азорского антициклона теплая и сухая погода сохранится в столице закатов и в первые дни сентября. В народе это явление называют малым или «молодым» бабьим летом. О том, как долго оно продлится и каких температур ожидать в сентябре рассказала начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.