Собянин вручил награды за вклад в развитие отечественного кинематографа

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 30 августа, наградил представителей российской киноотрасли, поздравив их с профессиональным праздником. Деятели отмечены за большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю плодотворную работу.
«Очевидно, что люди, которые здесь собрались, являются драйвером, ядром, лицом московской российской киноиндустрии», — приводятся слова Собянина в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что российское кино развивается благодаря талантам и душе кинематографистов, которые они вкладывают в проекты.
Почетной грамотой правительства столицы отмечена генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова. Благодарность получили генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук, а также сооснователь кинокомпании «Водород» Михаил Врубель и режиссер, основатель и соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Федор Бондарчук.
Кроме того, почетными благодарностями отмечены генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг», председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.
Всего благодарности объявлены 23 работникам киноотрасли. Награждение прошло на новой площадке Киностудии Горького на Рязанском проспекте в Москве.
Как ожидается, здесь появится часть Московского кинокластера, где будут реализовываться проекты в сфере креативных индустрий. Площадка станет третьей для киностудии, сейчас она развивается в Валдайском проезде и на улице Эйзенштейна. На площадке уже функционируют, в частности, Центр моды и дизайна, четыре съемочных павильона с застройкой и два XR-павильона для съемок с технологией расширенной реальности.