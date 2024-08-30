Собянин вручил награды за вклад в развитие отечественного кинематографа

Как ожидается, здесь появится часть Московского кинокластера, где будут реализовываться проекты в сфере креативных индустрий. Площадка станет третьей для киностудии, сейчас она развивается в Валдайском проезде и на улице Эйзенштейна. На площадке уже функционируют, в частности, Центр моды и дизайна, четыре съемочных павильона с застройкой и два XR-павильона для съемок с технологией расширенной реальности.