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Погода в сентябре ожидается в пределах нормы в Нижегородской области

В первой половине месяца под влиянием Азорского антициклона в регионе сохранится теплая погода.

Сейчас в Олбани: +19° 4 м/с 73% 762 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Погода в пределах климатической нормы ожидается в Нижнем Новгороде и по области в сентябре. По предварительному прогнозу никаких температурных рекордов и погодных аномалий в нашем регионе не ожидается.

Как отметила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева, благодаря влиянию Азорского антициклона, в городе установилась теплая и сухая погода, однако даже 30-градусная жара в эти дни не станет температурным рекордом. Такие комфортные условия могут сохраниться до середины сентября, но затем погода может испортиться.

— Бабье лето длится с 14 по 21 сентября. В этот период усиливается действие других климатических процессов. В условиях усиления Азорского антициклона, оно получится достаточно теплым, но при приближении циклонов из Исландии город вновь накроют дожди, — заметила специалист.

Также синоптик отметила, что с приближением осеннего равноденствия ночи будут холоднее, прохлада будет ощущаться и по утрам. Среднесуточные температуры ниже +8 градусов также возможны в конце сентября.