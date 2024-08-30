Погода в сентябре ожидается в пределах нормы в Нижегородской области

Как отметила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева, благодаря влиянию Азорского антициклона, в городе установилась теплая и сухая погода, однако даже 30-градусная жара в эти дни не станет температурным рекордом. Такие комфортные условия могут сохраниться до середины сентября, но затем погода может испортиться.