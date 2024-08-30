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Сертификаты на одежду и канцтовары подарят детям бойцов СВО в Ростовской области

Первоклассникам из семей бойцов СВО в Ростовской области подарят сертификаты на одежду.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области для первоклассников из семей участников СВО подготовили наборы канцтоваров и сертификаты по 10 тысяч рублей на покупку одежды. Об этом в Telegram рассказал губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, средства были выделены из областного фонда. Подарки до 1 сентября семьям военных передадут волонтеры муниципальных штабов проекта #Мывместе.

— Поддерживали и будем поддерживать наших защитников и их близких, — подчеркнул Василий Голубев.

Ранее стало известно, что уже 97 участников СВО и члены их семей в рамках регионального закона получили бесплатные земельные участки.