Сертификаты на одежду и канцтовары подарят детям бойцов СВО в Ростовской области

В Ростовской области для первоклассников из семей участников СВО подготовили наборы канцтоваров и сертификаты по 10 тысяч рублей на покупку одежды. Об этом в Telegram рассказал губернатор Василий Голубев.
По словам главы региона, средства были выделены из областного фонда. Подарки до 1 сентября семьям военных передадут волонтеры муниципальных штабов проекта #Мывместе.
— Поддерживали и будем поддерживать наших защитников и их близких, — подчеркнул Василий Голубев.
Ранее стало известно, что уже 97 участников СВО и члены их семей в рамках регионального закона получили бесплатные земельные участки.