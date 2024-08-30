«Евровидение-2025» пройдет в швейцарском городе Базель

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2025» выбрали в качестве принимающего города швейцарский Базель. Информация об этом 30 августа была опубликована на официальном сайте Европейского вещательного союза (EBU).
«Конкурс проводится в немецкоязычной части Швейцарии впервые после того, как ранее он был проведен в Лугано в 1956 году и в Лозанне в 1989 году», — говорится в материале.
Гранд-финал и полуфинал конкурса пройдут 13, 15 и 17 мая на спортивной арене «Санкт-Якобсхалле». Шесть генеральных репетиций состоятся на той же неделе.
Сообщается, что список стран-участниц 69-го конкурса песни будет объявлен позже в этом году.
«EBU в восторге от того, что Базель был выбран в качестве принимающего города для участия в конкурсе песни Евровидение 2025. Конкурс родился в Швейцарии в Лугано еще в 1956 году, и здорово вернуть его на место своего рождения почти 70 лет спустя», — прокомментировал выбор города исполнительный руководитель конкурса Мартин Эстердал.
В этом году швейцарский певец Немо с композицией The Code победил на музыкальном конкурсе «Евровидение-2024», набрав 591 балл. Таким образом, певец сделал свою страну принимающей конкурс у себя в следующем году. Пятое место заняла израильская певица Эден Голан (375), четвертое — французский исполнитель Слиман (445), третье — украинский дуэт Алена Алена и Джерри Хейл (453), второе — хорватский певец Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna (547).