«Евровидение-2025» пройдет в швейцарском городе Базель

«EBU в восторге от того, что Базель был выбран в качестве принимающего города для участия в конкурсе песни Евровидение 2025. Конкурс родился в Швейцарии в Лугано еще в 1956 году, и здорово вернуть его на место своего рождения почти 70 лет спустя», — прокомментировал выбор города исполнительный руководитель конкурса Мартин Эстердал.