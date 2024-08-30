Крупный жилищный комплекс построят в Падунском районе Братска

Крупный жилищный комплект со всем необходимым построят в Падунском районе Братска. Сделают новые газоны, площадки, магазины, просторные подъезды, оборудуют систему безопасности и многое другое. Постройку возведут на площади пять гектаров, там сможет проживать более 500 человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.
Сейчас находятся на стадии планировки территории. Квартиры будут площадью от 30 до 115 квадратных метров. В доме планируют сделать три или четыре этажа. Также предусмотрены таунхаусы с небольшими земельными участками. А вот парковки во дворе не будет, ее вынесут за пределы дворовых территорий. Зато сделают большие детские площадки.
— Место хорошее, с видом на Братское водохранилище. Пока здесь пустыри, участки, освободившиеся после переселения людей и сноса аварийного жилья. Мы пригласили инвестора, оказываем ему содействие на всех этапах работы. Наш градостроительный комитет будет сопровождать этот проект от начала до его полной реализации, — рассказал мэр Братска Сергей Серебренников.
Осенью, зимой планируют завершить все проектные и организационные детали, а сами работы начнут с началом строительного сезона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиме два брата угнали машину и попали в небольшую аварию.