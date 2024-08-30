Крупный жилищный комплекс построят в Падунском районе Братска

Сейчас находятся на стадии планировки территории. Квартиры будут площадью от 30 до 115 квадратных метров. В доме планируют сделать три или четыре этажа. Также предусмотрены таунхаусы с небольшими земельными участками. А вот парковки во дворе не будет, ее вынесут за пределы дворовых территорий. Зато сделают большие детские площадки.