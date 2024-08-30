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Ключевой перекрёсток Левобережья открыли досрочно

Проехать через Волгоградскую/Архитекторов можно уже сейчас.

Источник: Om1 Омск

Движение по перекрёстке улицы Волгоградской и бульвара архитекторов уже открыто. Об этом сегодня, 30 августа, рассказал в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест. Проехать можно по четырём полосам — по две в каждую сторону.

«На перекрестке установлены специальные блоки и временные знаки, нанесена разметка. Дополнительно здесь появится светофорный объект, который будет регулировать движение спецтехники по зоне строительно-монтажных работ. Прошу всех участников дорожного движения быть внимательными друг к другу и соблюдать требования установленных светофоров и дорожных знаков, в том числе временных», — отметил глава города.

Ранее мэрия планировала открыть перекрёсток только завтра, 31 августа. В связи с открытием движения изменятся маршруты нескольких автобусов, мы подробно рассказывали об этом вот здесь.