Ключевой перекрёсток Левобережья открыли досрочно

Движение по перекрёстке улицы Волгоградской и бульвара архитекторов уже открыто. Об этом сегодня, 30 августа, рассказал в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест. Проехать можно по четырём полосам — по две в каждую сторону.