Ключевой перекрёсток Левобережья открыли досрочно

Движение по перекрёстке улицы Волгоградской и бульвара архитекторов уже открыто. Об этом сегодня, 30 августа, рассказал в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест. Проехать можно по четырём полосам — по две в каждую сторону.
«На перекрестке установлены специальные блоки и временные знаки, нанесена разметка. Дополнительно здесь появится светофорный объект, который будет регулировать движение спецтехники по зоне строительно-монтажных работ. Прошу всех участников дорожного движения быть внимательными друг к другу и соблюдать требования установленных светофоров и дорожных знаков, в том числе временных», — отметил глава города.
Ранее мэрия планировала открыть перекрёсток только завтра, 31 августа. В связи с открытием движения изменятся маршруты нескольких автобусов, мы подробно рассказывали об этом вот здесь.