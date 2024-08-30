Волгоградцев в последний день лета ждет 35-градусная жара

Завтра последний день лета, а жара в Волгоградской области все не отступает. Синоптики рассказали, что волгоградцев ожидает субтропическое начало осени. А в последний день лета можно позагорать на пляже — ожидается до +35 градусов тепла. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, 31 августа будет стоять солнечная погода, дождей не предвидится.