Волгоградцев в последний день лета ждет 35-градусная жара

Завтра последний день лета, а жара в Волгоградской области все не отступает. Синоптики рассказали, что волгоградцев ожидает субтропическое начало осени. А в последний день лета можно позагорать на пляже — ожидается до +35 градусов тепла. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, 31 августа будет стоять солнечная погода, дождей не предвидится.
Ветер прохладный, особенно по вечерам. Порывы достигнут 13 метров в секунду. А вот днем распогодится до +30…+35 градусов. Ночью температура понизится до +15…+20º (местами до +10). В Волгограде в субботу ночью будет +18…+20º, днем +30…+32º.