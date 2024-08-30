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Волгоградцев в последний день лета ждет 35-градусная жара

31 августа в Волгоградской области ожидается пекло.

Сейчас в Олбани: +19° 4 м/с 73% 762 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Завтра последний день лета, а жара в Волгоградской области все не отступает. Синоптики рассказали, что волгоградцев ожидает субтропическое начало осени. А в последний день лета можно позагорать на пляже — ожидается до +35 градусов тепла. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, 31 августа будет стоять солнечная погода, дождей не предвидится.

Ветер прохладный, особенно по вечерам. Порывы достигнут 13 метров в секунду. А вот днем распогодится до +30…+35 градусов. Ночью температура понизится до +15…+20º (местами до +10). В Волгограде в субботу ночью будет +18…+20º, днем +30…+32º.