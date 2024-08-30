Сабрина Карпентер укорила Трэвиса Скотта в переиздании релиза Days Before Rodeo

Поп-певица Сабрина Карпентер косвенно раскритиковала рэпера Трэвиса Скотта за выпуск нового издания микстейпа Days Before Rodeo (2014). Новинка артиста сейчас конкурирует за первое место в чарте Billboard 200 с альбомом девушки Short n' Sweet.
В своем X (Twitter) Сабрина написала: «Это для Ники». Исполнительница имела в виду ситуацию, когда в 2018-м Скотт обогнал в чартах Ники Минаж со своим альбомом Astroworld. Хип-хоп-звезда тогда обвинила Трэвиса в том, что он зарабатывает на вещах, не связанных с музыкой.
В ответ на пост Карпентер рэперша передала певице и ее поклонникам привет во время прямого эфира в соцсетях.
Days Before Rodeo — Live from Atlanta: Chopped & Screwed — Vault 1 & 2 включает в себя ранее неизвестные фрагменты с записи микстейпа, а также недавнее выступление Скотта в Атланте. Кроме того, музыкант анонсировал дополнительные три делюкс-версии релиза, в каждой из которых будут две новые песни.