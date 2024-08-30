Сабрина Карпентер укорила Трэвиса Скотта в переиздании релиза Days Before Rodeo

В своем X (Twitter) Сабрина написала: «Это для Ники». Исполнительница имела в виду ситуацию, когда в 2018-м Скотт обогнал в чартах Ники Минаж со своим альбомом Astroworld. Хип-хоп-звезда тогда обвинила Трэвиса в том, что он зарабатывает на вещах, не связанных с музыкой.