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В Краснодаре после обрезания скончался 36-летний мужчина

Житель Краснодара заработал гангрену после простейшей операции.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре после обрезания умер 36-летний мужчина. Об этом сообщают наши коллеги из «КП-Кубань».

Известно, что мужчине диагностировали баланопостит. При таком диагнозе врачи рекомендуют сделать обрезание. В 36 лет мужчина решился на оперативное вмешательство, которую врачи считают одну из простейших — его даже не оставляли в стационаре.

Операцию провели в частной клинике. Осложнения начались сразу же после выписки: у мужчины поднялась высокая температура и началась рвота. Близкие вызвали врача, но тот заверил, что причина в чересчур тугой повязке.

Но и после прооперированному становилось только хуже — у него появились пятна и волдыри. Тогда медики все-таки назначили ему антибиотики, но было уже слишком поздно.

Врачи диагностировали гангрену, и помочь специалисты уже не смогли — время было упущено.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства смерти пациента.