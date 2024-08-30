В Краснодаре после обрезания скончался 36-летний мужчина

В Краснодаре после обрезания умер 36-летний мужчина. Об этом сообщают наши коллеги из «КП-Кубань».
Известно, что мужчине диагностировали баланопостит. При таком диагнозе врачи рекомендуют сделать обрезание. В 36 лет мужчина решился на оперативное вмешательство, которую врачи считают одну из простейших — его даже не оставляли в стационаре.
Операцию провели в частной клинике. Осложнения начались сразу же после выписки: у мужчины поднялась высокая температура и началась рвота. Близкие вызвали врача, но тот заверил, что причина в чересчур тугой повязке.
Но и после прооперированному становилось только хуже — у него появились пятна и волдыри. Тогда медики все-таки назначили ему антибиотики, но было уже слишком поздно.
Врачи диагностировали гангрену, и помочь специалисты уже не смогли — время было упущено.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства смерти пациента.