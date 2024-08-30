Главные новости недели с 26 по 30 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 26 по 30 августа 2024 года.
В Париже арестовали основателя Telegram Павла Дурова
Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. 28 августа суд предъявил ему обвинения по шести различным пунктам. Основателя Telegram освободили под залог в размере €5 млн с обязательством являться в полицию дважды в неделю.
В России появилась новая женщина-миллиардер
По оценке Forbes, состояние Людмилы Коган, основного акционера банка «Уралсиб», составляет $1 млрд. Она унаследовала акции от мужа, Владимира Когана. Ей принадлежат доли в инвестиционно-строительной группе и крупная лизинговая компания. В июне 2024 года она получила дивиденды в 7 млрд рублей.
Экс-замминистра обороны Попов арестован по делу о мошенничестве
235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего замминистра обороны Павла Попова до 29 октября по подозрению в крупном мошенничестве. Суд проходил в закрытом режиме.
Роскомнадзор потребовал прекратить попытки ускорения YouTube
Роскомнадзор призвал провайдеров прекратить обход ограничений скорости YouTube. От них требуется не искажать трафик, чтобы ТСПУ могли ограничивать запрещённую информацию. С 25 июля скорость загрузки видео YouTube в России снижена до 70% из-за нарушения платформой законодательства.
Россиянам напомнили о льготах для родителей к 1 сентября
Федеральных норм о выплатах к 1 сентября нет, но большинство регионов РФ решили поддержать многодетные семьи разными способами. Они включают бесплатную школьную форму, канцелярские товары и питание. Также, согласно недавно вступившему в силу федеральному закону, родители могут снять остаток средств материнского капитала (менее 10 тыс. рублей) для подготовки к школе.