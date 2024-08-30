Главные новости недели с 26 по 30 августа 2024 года

Федеральных норм о выплатах к 1 сентября нет, но большинство регионов РФ решили поддержать многодетные семьи разными способами. Они включают бесплатную школьную форму, канцелярские товары и питание. Также, согласно недавно вступившему в силу федеральному закону, родители могут снять остаток средств материнского капитала (менее 10 тыс. рублей) для подготовки к школе.