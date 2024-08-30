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Главные новости недели с 26 по 30 августа 2024 года

Итоги недели с 26 по 30 августа 2024 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 26 по 30 августа 2024 года.

В Париже арестовали основателя Telegram Павла Дурова

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. 28 августа суд предъявил ему обвинения по шести различным пунктам. Основателя Telegram освободили под залог в размере €5 млн с обязательством являться в полицию дважды в неделю.

В России появилась новая женщина-миллиардер

По оценке Forbes, состояние Людмилы Коган, основного акционера банка «Уралсиб», составляет $1 млрд. Она унаследовала акции от мужа, Владимира Когана. Ей принадлежат доли в инвестиционно-строительной группе и крупная лизинговая компания. В июне 2024 года она получила дивиденды в 7 млрд рублей.

Экс-замминистра обороны Попов арестован по делу о мошенничестве

235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего замминистра обороны Павла Попова до 29 октября по подозрению в крупном мошенничестве. Суд проходил в закрытом режиме.

Роскомнадзор потребовал прекратить попытки ускорения YouTube

Роскомнадзор призвал провайдеров прекратить обход ограничений скорости YouTube. От них требуется не искажать трафик, чтобы ТСПУ могли ограничивать запрещённую информацию. С 25 июля скорость загрузки видео YouTube в России снижена до 70% из-за нарушения платформой законодательства.

Россиянам напомнили о льготах для родителей к 1 сентября

Федеральных норм о выплатах к 1 сентября нет, но большинство регионов РФ решили поддержать многодетные семьи разными способами. Они включают бесплатную школьную форму, канцелярские товары и питание. Также, согласно недавно вступившему в силу федеральному закону, родители могут снять остаток средств материнского капитала (менее 10 тыс. рублей) для подготовки к школе.