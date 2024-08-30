На улице Авиастроителей в Иркутске изменят маршрут движения до 2 сентября

Ограничение движения автотранспорта коснется нескольких улиц областного центра. Речь идет об участке от улицы Шишкина до Новаторов. Там будут устранять повреждения на тепловой сети. Продлится это до 2 сентября 2024 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации города.
— Маршруты общественного транспорта будут двигаться со стороны улицы Авиастроителей по Шишкина, далее по Сибирских Партизан, Новаторов, — рассказали в пресс-службе администрации.
А вот в обратную сторону несколько дней придется ездить по улицам Новаторов, Сибирских Партизан, Макаренко, Авиастроителей. Дальше жители областного центра смогут проехать по привычному маршруту.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на железнодорожном вокзале в Иркутске создали специальную комнату ожидания для маломобильных пассажиров. Там смогут разместить до восьми человек.