Еще четыре плавучих причала установят в Ростовской области к навигации 2025 года

В конце марта 2024 года между Ростовом-на-Дону и Азовом запустили водный речной маршрут на судне «Валдай». Позже, в июле этого же года, открыли рейсы из донской столицы в станицу Багаевскую и Семикаракорск. До конца года планируют организовать рейсы из Ростова в Таганрог.