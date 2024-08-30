Еще четыре плавучих причала установят в Ростовской области к навигации 2025 года

К навигации 2025 года в Ростовской области установят еще четыре плавучих причала для «Валдаев» и «Метеоров». Об этом сообщил заместитель губернатора — министр транспорта региона Виталий Кушнарев.
— Два старейших предприятия внесли огромный вклад в восстановление инфраструктуры. К началу навигации 2025 года четыре плавучих причала установят в Старочеркасской, Романовской, Пухляковском и Семикаракорске, — рассказал Виталий Кушнарев.
Таким образом, общее количество число причалов должно увеличиться до шести. Напомним, в июле этого года подобный объект спустили на воду в Ростове-на-Дону.
Напомним, в советские годы речные пассажирские перевозки были визитной карточкой Ростовской области. Для возрождения водных маршрутов в апреле 2023 года была создана судоходная пассажирская компания «Дон».
В конце марта 2024 года между Ростовом-на-Дону и Азовом запустили водный речной маршрут на судне «Валдай». Позже, в июле этого же года, открыли рейсы из донской столицы в станицу Багаевскую и Семикаракорск. До конца года планируют организовать рейсы из Ростова в Таганрог.