Букет — от полторы тысячи и выше: Сколько стоят цветы в Ростове перед Днем знаний

На следующей неделе начнется новый учебный год. 2 сентября школьники отправятся на линейки — по традиции с цветами. Журналист «КП — Ростов-на-Дону» спросил у продавцов и флористов, какой букет выбрать для педагога и какие сейчас цены на цветы.
К ПРАЗДНИКУ ПОДОРОЖАЮТ.
Цветов в магазинах Ростова достаточно. Однако одна из продавщиц рассказала, что роз может быть меньше, чем обычно.
— Надо приходить и смотреть, что в этот день будет в наличии. У нас сейчас проблемы с поставкой роз. Сколько они будут стоить в День знаний, пока не знаю.
Какие проблемы возникли с поставками роз, женщина объяснить не смогла.
Сотрудница другого магазина рассказала, что российские розы стоят 150 рублей за штуку, голландские — 250.
— За последний месяц цветы подорожали. Например, в июле — начале августа те же отечественные розы стоили 130 рублей за штуку. К празднику, цена еще вырастет. Насколько, пока сказать не могу.
В другой точке розы оказались еще дороже — от 200 до 250 рублей за штуку. Стоимость букета — от 1000 рублей.
Только в одном цветочном рассказали, какие будут цены в День знаний.
— Мы уже собираем заказы, и их достаточно много. Букет будет стоить от полутора тысяч рублей в выше. К примеру, композиция из семи георгин обойдется в 2500 рублей. Старались что-то придумать на тысячу рублей, но не вышло. А обычные розочки — от 250 рублей и выше.
ОЗАБОТИТСЯ ЗАРАНЕЕ И СКИНУТЬСЯ НА БУКЕТ.
Флористы поделились лайфхаками. Так, лучше не брать хрупкие цветы.
— Букет понесет ребенок. А дети есть дети. Лучше брать цветы покрепче. Чтобы они не развалились еще до того, как школьник вручит их учителю, — посоветовал один из специалистов.
Все торговцы сошлись в одном — нужно покупать цветы не в день торжества, который в этом году выпал на понедельник, 2 сентября. А заранее — 1 сентября. Так можно спокойно выбрать букет, который подойдет вам и по цене, и по внешнему виду.
А как быть, если хочешь сэкономить? На этот вопрос у продавцов цветочных тоже есть ответ.
— Вариантов букетов очень много, в любом случае можно что-то подобрать. Вы можете купить букет из пяти роз, который смотрится отлично. А можете скинуться с другими родителями и взять букет из пятнадцати роз. Представьте, как это впечатлит вашего учителя!
По словам сотрудников цветочных, еще один вариант — корзинка. Цены на них начинаются от 600 рублей. Достаточно большую композицию можно купить за 1200.