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Лидер Metallica Джеймс Хэтфилд появился в новом фрагменте фильма «Чаща»

В сети состоялась премьера нового отрывка предстоящей картины «Чаща», в которой снялся фронтмен американской трэш-метал-группы Metallica Джеймс Хэтфилд.

Источник: Звук

В сети состоялась премьера нового отрывка предстоящей картины «Чаща», в которой снялся фронтмен американской трэш-метал-группы Metallica Джеймс Хэтфилд.

В новом видео артист появляется в роли шерифа в сцене с главным героем, которого играет Питер Динклэйдж.

По сюжету вестерн-триллера Эллиотта Лестера по книге Джо Лансдейла, охотника за головами (Динклэйджа) нанимают, чтобы найти женщину, похищенную жестоким убийцей. Действие ленты происходит на рубеже XIX—XX вв.

Ранее Metallica запустили онлайн-выставку в честь погибшего басиста коллектива Клиффа Бертона.