Алексей Горбашов из «Миража» подал иск к организаторам шоу Маргариты Суханкиной

В разговоре с изданием «Газета.Ru» артист заявил, что Маргарита незаконно исполняет песни «Миража» на своих концертах. «Все это вдвойне грустно и печально, так как авторские отчисления, которые они незаконно присвоили себе за все эти годы, а по самым скромным оценкам композитора группы Андрея Литягина, это более 30 млн рублей, могли бы сейчас пойти на благие цели», — поделился Горбашов.