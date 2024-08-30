Плановое отключение: как россияне моются без горячей воды

Более половины респондентов (59%) сталкиваются с перебоями в водоснабжении реже 1 раза в месяц, каждый десятый опрошенный (11%) сталкивается с проблемами 2−3 раза в месяц, примерно столько же (10%) — лишь 1 раз в месяц, а 5% — 1 раз в неделю и чаще. При этом, в основном, пользователи высоко оценивают качество водоснабжения в их домах: 16% дали определенно высокую оценку, а 31% — скорее высокую, чем низкую. Противоположного мнения придерживается примерно четверть опрошенных: 12% определенно низко оценивают качество водоснабжения в их домах, а 14% — скорее низко, чем высоко. 25% не определились со своей оценкой.