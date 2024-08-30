Плановое отключение: как россияне моются без горячей воды

Почти все участники опроса (95%) сталкивались с отключением горячего водоснабжения весной или летом. Лишь 2% отметили, что никогда не замечали отключения горячей воды, а 3% заявили, что в их доме нет горячей воды круглый год. При этом 91% респондентов знали заранее, что в их доме временно перестанет подаваться горячая вода, 9% о проведении водопроводных работ не знали.
Наиболее распространенными источниками информации об отключении ГВС стали: объявления на двери (58%), объявления в интернете, соцсетях и мессенджерах (32%) и на портале Госуслуг (20%). 2% респондентов оставили свой ответ об источниках информации о ГВС, так, среди ответов были: объявления от компаний, снабжающих дома горячей водой, информация от родных, региональные СМИ и газеты.
Для того, чтобы справиться с неудобствами из-за ремонтных или профилактических работ на водопроводных каналах, пользователи греют воду с помощью бойлера (31%), моются у родственников, друзей, знакомых (10%), на даче (8%), принимают душ в фитнес-клубах (5%) и греют воду другими способами (65%). 5% респондентов оставили свой ответ о том, как они преодолевают трудности. В частности, они моются в холодной воде, нагревают воду в газовой колонке или не моются вовсе в период отключения ГВС.
Об этом знают 45% всех опрошенных. 21% считает, что за ГВС в период ремонтных и профилактических работ платить нужно только в случае открытия крана горячей воды, а по мнению 8% участников опроса, за ГВС в период работ нужно платить так же, как и всегда. 20% респондентов заявили, что не знают об аспектах оплаты ГВС во время работ.
Более половины респондентов (59%) сталкиваются с перебоями в водоснабжении реже 1 раза в месяц, каждый десятый опрошенный (11%) сталкивается с проблемами 2−3 раза в месяц, примерно столько же (10%) — лишь 1 раз в месяц, а 5% — 1 раз в неделю и чаще. При этом, в основном, пользователи высоко оценивают качество водоснабжения в их домах: 16% дали определенно высокую оценку, а 31% — скорее высокую, чем низкую. Противоположного мнения придерживается примерно четверть опрошенных: 12% определенно низко оценивают качество водоснабжения в их домах, а 14% — скорее низко, чем высоко. 25% не определились со своей оценкой.
Большинство респондентов (63%) максимально готовы ждать подачи горячей воды при ее отключении меньше 1 недели, 23% — 1−2 недели, а 5% — 3 недели и более.
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