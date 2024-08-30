В Ростове в СНТ «Салют» возобновили подачу газа

Проблемы в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Салют» начались еще 23 августа, когда на газовом оборудовании произошла поломка и сработала защита. Тогда на место оперативно выехала аварийная бригада «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Устранив неполадку, мастера выяснили, что у садового товарищества нет действующего договора на техническое обслуживание газового оборудования и газовых сетей. А из-за этого нарушения возобновлять подачу голубого топлива в дома, которых в СНТ насчитывается более 600, попросту нельзя. В итоге люди остались без доступа к голубому топливу, без которого и и еды не приготовить, и дом не согреть.