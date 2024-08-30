В Ростове в СНТ «Салют» возобновили подачу газа

В садовом некоммерческом товариществе «Салют», что в Октябрьском районе Ростова-на-Дону, 30 августа возобновили подачу газа в дома. Произошло это после вмешательства администрации города.
Перед началом пуска газа по поручению главы администрации донской столицы Алексея Логвиненко с местными жителями-активистами встретились представители администрации Ростова-на-Дону, Октябрьского района города, департамента ЖКХ и энергетики. В этой встрече также приняли участие представители министерства промышленности и энергетики Ростовской области, городского филиала «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и прокуратуры Октябрьского района города.
ДОГОВОРА НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ОКАЗАЛОСЬ.
Проблемы в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Салют» начались еще 23 августа, когда на газовом оборудовании произошла поломка и сработала защита. Тогда на место оперативно выехала аварийная бригада «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Устранив неполадку, мастера выяснили, что у садового товарищества нет действующего договора на техническое обслуживание газового оборудования и газовых сетей. А из-за этого нарушения возобновлять подачу голубого топлива в дома, которых в СНТ насчитывается более 600, попросту нельзя. В итоге люди остались без доступа к голубому топливу, без которого и и еды не приготовить, и дом не согреть.
Между тем, отсутствие договоров является нарушением требований «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», и может привести к работе оборудования с отклонением от заданных параметров.
К тому же ситуацию усугубляет факт, что само товарищество сейчас находится в стадии банкротства, а его делами занимается назначенный судом конкурсный управляющий.
По словам местных жителей, газификацией товарищества еще давно занимались две инициативные группы. Однако сейчас все газовое оборудование фактически является бесхозным.
— С 2013 года живу в этом СНТ. С такой проблемой столкнулись впервые, — поделилась жительница товарищества Елена. — Срок действия старых договоров на газовое обслуживание закончился, а новые не заключили. Спасибо, что не оставили нас один на один с проблемой. И, слава богу, все разрешилось.
«В ЗИМУ БЕЗ ГАЗА НЕ ОСТАНУТСЯ».
Прибыв на встречу, первым делом представители городской власти успокоили жильцов, заявив, что без газа дома не останутся — его подача будет возобновлена в течение дня. Такую задачу поставил Алексей Логвиненко, и она была решена.
— Газовики здесь, и в течение полутора часов будет проверено оборудование, и газ подадут. На данный момент конкурсный управляющий подписал договор об обслуживании ваших сетей, — отметил первый заместитель главы администрации города Юрий Овчинников. — Договор у меня на руках. Он рассчитан на 12 месяцев, потому в зиму жители без газа не останутся однозначно.
ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ВСТРЕЧУ.
Кроме того, представитель городской администрации уточнил, что процедура банкротства садового товарищества никак не повлияет на решение газового вопроса. Это означает, что проведение процедуры банкротства будет осуществляться параллельно с решением вопросов, касающихся проблемы подачи газа в дома.
Кроме того, для более эффективного и скоординированного взаимодействия с администрацией жильцам садового некоммерческого товарищества порекомендовали создать инициативную группу.