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На Дону таможенники обнаружили нелегальное топливо и экстремистскую литературу

В Ростовской области сотрудники таможни обнаружили незадекларированное топливо, табак и экстремистскую литературу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области таможенники обнаружили экстремистскую литературу, незадекларированное топливо и табачные изделия. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Ведомство опубликовало статистику с начала текущего года. В порту Ростова-на-Дону зафиксировано 71 нарушение. Наибольшее число пришлось на незаконное топливо и порядка 50 тысяч единиц табачных изделий.

Также на судне из Турции сотрудники таможни обнаружили запрещенную литературу с признаками экстремизма. Все книги изъяли и направили на экспертизу.