Лидерство по качеству школьного образования и ключи семьям педагогов: В Ростове прошла августовская педконференция

И по итогу мониторинга успешности школ, гимназий и лицеев города была отмечена десятка лучших общеобразовательных учреждений. Их руководителям глава администрации города вручил сертификаты по 500 тысяч рублей на развитие. Семь заслужили гранты как лидеры муниципальной системы образования, а три учреждения — за то, что значительно улучшили свои результаты в минувшем учебном году.