Лидерство по качеству школьного образования и ключи семьям педагогов: В Ростове прошла августовская педконференция

В последнюю пятницу лета, 30 августа, накануне нового учебного года 2024/2025, в донской столице состоялась традиционная августовская педагогическая конференция «Образование в Ростове-на-Дону. Сохраняя традиции, опережая время». На торжественном мероприятии в конгресс-холле ДГТУ собрались сотни людей одной из благороднейших профессий — учителя, воспитатели. В работе конференции приняли участие также представители министерства образования Ростовской области, работники администрации Ростова-на-Дону и духовенство.
ДЕСЯТИ ШКОЛАМ — ПО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ.
Вначале гости познакомились с трудами юных художников донской столицы, чьи работы — победители и призеры муниципального конкурса «275 лет в красках Ростова», были представлены на праздничной выставке. Приятно, что представили работы и провели экскурсию по экспозиции сами ученики.
Участники конференции традиционно подводят итоги прошлого учебного года и обозначают вектор развития донского образования в следующем году. И поводов для гордости у наших педагогов немало.
— Ростовское образование два года подряд является лидером в рейтинге муниципальных систем региона по качеству школьного образования, — подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в приветственном слове, обращаясь к присутствующим.
И по итогу мониторинга успешности школ, гимназий и лицеев города была отмечена десятка лучших общеобразовательных учреждений. Их руководителям глава администрации города вручил сертификаты по 500 тысяч рублей на развитие. Семь заслужили гранты как лидеры муниципальной системы образования, а три учреждения — за то, что значительно улучшили свои результаты в минувшем учебном году.
15 СВЯЗОК КЛЮЧЕЙ — СЕМЬЯМ ПЕДАГОГОВ.
Не забыли и о том, что общий успех — это большой вклад в дело каждого его участника. Вкладываться в дело на все 100 процентов можно, ощущая помощь.
— Важное направление в нашей работе — это поддержка педагогов. Одной из значимых мер можно назвать предоставление педагогическим работникам служебного жилья, — заметил глава администрации города. — Так, с 2020 года из муниципального фонда учителям уже выделено 125 жилых помещений.
И добрая традиция продолжается: на сегодняшней конференции ключи от таких квартир получили еще 15 семей педагогов. Некоторые выходили за связкой ключей вместе с самыми маленькими членами семьи на руках.
Вручая грамоты, благодарственные письма и ключи от служебного жилья, Алексей Логвиненко напомнил и о другой существенной мере поддержки.
— В этом году нами принято еще одно важное решение — компенсация расходов за наем жилого помещения молодым семьям отрасли образования. Ежемесячный размер компенсации составит от 15 до 25 тысяч рублей, — рассказал Алексей Валентинович.
Вклад учителей в наших детей трудно переоценить. В донской столице в общеобразовательных учреждениях трудятся порядка десяти тысяч педагогов. Благодаря их профессионализму новые знания получат 134 тысячи школьников, которые 1 сентября сядут за парты в 103 школах, лицеях и гимназиях Ростова-на-Дону.
И все амбициозные задачи, которые ставятся перед системой образования города, напрямую связаны с воспитанием подрастающего поколения — с теми, кто будет жить и трудиться в нашем городе.