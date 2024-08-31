Крымчане стали лучше платить за вывоз мусора — долги сократились

«Тут сказалось то, что для населения сейчас доступно очень много различных ресурсов, которые позволяют упростить оплату. То есть не нужно куда-то ходить, чтобы оплатить. У нас есть единый платежный документ, который на данный момент позволяет оплатить все через один QR-код, не тратя на это много времени».