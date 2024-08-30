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В Ростове на экспозицию об СВО потратят 9,1 млн рублей

В Ростове-на-Дону планируют создать экспозицию об СВО за 9,1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Музей истории Ростова-на-Дону потратит 9,1 млн рублей на экспозицию об СВО. Об этом сообщили на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, выставка будет включать в себя восемь инсталяций под названиями «Во имя жизни», «На страже мира», «Сидел бы дома», «Шевроны», «Экран и витрина», «СВО и “Роствертол”», «Ласточка мира» и «Мы сражаемся за вас». Каждая из них должна быть оснащена макетами, лентами со светодиодами и медиаэкранами. Кроме того, специалисты должны подготовить звуковые эффекты, освещение и видеоматериалы.

Отметим, что подрядчика для этого аукциона уже определили.