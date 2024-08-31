1 сентября Херсонес Таврический переходит на осенний режим работы

С 1 по 30 сентября 2024 года музей-заповедник «Херсонес Таврический» будет работать по следующему графику:
- территория Херсонеса Таврического будет открыта с 09:00 до 20:00 (пропуск посетителей — до 19:30);
- кассы на Центральной, Восточной и Западной входных группах будут работать с 09:00 до 19:30;
- время работы сувенирных магазинов — с 09:00 до 19:30;
- время работы туалетов — с 09:00 до 20:00.
Посещение Византийской экспозиции осуществляется с 09:00 до 19:00. Последний понедельник каждого месяца — санитарный день, уборка — каждый понедельник с 14:00 до 19:00.
Выходной день в зале временных выставок здания Византийской экспозиции — понедельник.
Для верующий вход в Свято-Владимирский кафедральный собор на территории музея-заповедника — только в соответствии с расписанием богослужений! Ознакомиться с ним можно на сайте Свято-Владимирского Херсонесского монастыря.
В остальное время посещение музея-заповедника осуществляется по билетам. Их можно приобрести в кассах учреждения культуры или онлайн на официальном сайте.
Для севастопольцев вход в музей-заповедник по-прежнему бесплатный при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое.