1 сентября Херсонес Таврический переходит на осенний режим работы

С 1 по 30 сентября 2024 года музей-заповедник «Херсонес Таврический» будет работать по следующему графику: территория Херсонеса Таврического будет открыта с 09:00 до 20:00 (пропуск посетителей — до 19:30); кассы на Центральной, Восточной и Западной входных группах будут работать с 09:00 до 19:30; время работы сувенирных магазинов — с 09:00 до 19:30; время работы туалетов …