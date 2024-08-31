Игра в классику: какие кинопремьеры станут самыми заметными в сентябре

Сентябрь богат на киновстречи с легендарными артистами и режиссерами. Свой новый фильм «Легенда» представит вечный любимец публики Джеки Чан, в картине «Сидони в Японии» блистает обладательница наград крупнейших мировых фестивалей Изабель Юппер, король кошмаров Тим Бертон покажет третий фильм о призраке-экзорцисте «Битлджус Битлджус» с целым созвездием прекрасных актеров. Наконец, на российские экраны выйдет эпос Фрэнсиса Копполы «Мегалополис», работу над которым режиссер начал еще в начале 1980-х. О кинопремьерах сентября рассказывают «Известия».
После развода родителей 15-летний Вася Лапин с мамой уезжает из Москвы в маленький провинциальный городок под Санкт-Петербургом. Здесь он чувствует себя чужим, что не добавляет ему популярности у одноклассников. Вася ждет, что отец заберет его к себе в Канаду, а пока старается отгородиться от унылой реальности. Единственной радостью становятся занятия бегом. Но отец не торопится воссоединиться с сыном, и Васе придется, повзрослев, принять свою новую жизнь.
Спорт — универсальный социальный лифт для киногероев школьного возраста: десятки персонажей подростковых лент обретали любовь, популярность в классе и путевку в престижный колледж благодаря овладению навыками каратэ или удачному выступлению в составе группы чирлидеров. Для школьника из российской провинции бег, конечно, более перспективен: ведь он не требует ни помощи старого китайского мастера, ни даже стадиона. Вася тренируется в лесу, вместо душевой прыгает в озеро, а призовую дистанцию берег, несясь за автобусом, спасая забытые в нем вещи подруги. Понятно, что драма взросления — процесс духовный, и всё же путевка на школьные соревнования в область в качестве новой цели в жизни подростков может и не убедить.
14-летняя сирота Глаша (Таисия Калинина) живет в провинции с бабушкой и мечтает стать известным режиссером. После смерти бабушки родственники спорят, кому отдать опеку над девочкой. Сама Глаша предпочитает получить в опекунши свою младшую тетю Аню (Кристина Асмус): она молодая, безбашенная, к тому же живет в столице. Волею судьбы Ане и Глаше приходится отправиться в совместное безумное путешествие, которое перевернет их мир.
Фильм, представленный создателями как комедийное роуд-муви, с первых кадров неожиданно оглушает социальными кошмарами. Родственники Глаши стараются поскорее перекинуть осиротевшую девочку друг другу, словно горячую картофелину, отговариваясь нехваткой жилплощади и повторяя раздраженным рефреном: «На головах друг у друга сидим!» Старшая тетушка, потенциальная опекунша, гаркает детям: «А ну убрались!» — и те в ужасе вылетают за дверь, не успев осознать, что убраться их попросили всего лишь в комнате. С началом дорожной эпопеи становится весело, но особо чувствительных зрителей так до конца и не отпускает ощущение, что найденные по дороге любовь, дружба и принятие мира после возвращения в каменные джунгли вновь вдребезги разобьются о жилищный вопрос.
Фильм «Битлджус», выпущенный темным насмешником Тимом Бертоном в 1988 году, на весь мир объявил о начале эпохи постмодерна в жанре хоррора, став предтечей культовой «Семейки Адамс» и эталонным образчиком черного юмора. Три с лишним десятилетия спустя третий фильм о призраке-биоэкзорцисте со скверным характером стал поводом вспомнить о старых добрых временах, воссоединив актеров из первого фильма, выступивших в своих прежних ролях. Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара задора не растеряли и с прежним блеском издеваются над условностями жанра. В актерский ансамбль отлично вписались готичная Моника Белуччи и, конечно же, Дженна «Уэнсдей» Ортега — главным, но отнюдь не единственным отсылом к «Семейке Адамс».
После смерти хозяина особняка с привидениями Чарльза семья Дитц возвращается в родовое гнездо. Они стараются начать новую жизнь, но получается все-таки старая — с мертвенно-зеленым светом над крышей, призраками в подполе и пылающими провалами в ад. Однако испугаться как следует зрителям так и не удается: накал страхов мгновенно сбивает саркастичный конферанс от Китона, то дискотекой в адском поезде в сверкании стробоскопов, то очередями в присутственном месте, которые оказываются страшнее любого ада. Тим Бертон, давно пребывая в статусе современного классика, похоже, развлекается приятными воспоминаниями юности — но на то он и классик, что мы развлекаемся вместе с ним.
Недавно овдовевшая известная писательница Сидони Персиваль (Изабель Юппер) приезжает в Японию на переговоры о переиздании своей книги. Ее встречает таинственный японский издатель, который не позволяет Сидони ни на минуту остаться одной. Вторым компаньоном писательницы становится призрак ее покойного мужа (Аугуст Диль), который, не видимый никем, кроме Сидони, сопровождает ее в тихих прогулках сквозь японские пейзажи.
Неспешная мистическая драма в экзотическом антураже, который становится одновременно и фоном, и действующим механизмом сюжета, добавляющим в него новый, нестандартный подтекст. Герои неспешно двигаются и мало разговаривают, однако красочные японские пейзажи надежно скрепляют сюжет — впрочем, как и мастерство актеров, великолепно умеющих держать паузу. Фильм стоит внимания хотя бы из-за великолепной актерской игры: призер Канн, Венеции и Берлина Изабель Юппер и Аугуст Диль, звезда «Бесславных ублюдков», известный российскому зрителю по роли Воланда в недавней экранизации «Мастера и Маргариты», вполне могут претендовать на звание лучшей экранной пары года.
Джеки Чан возвращается! Разменявший восьмой десяток актер по-прежнему крепко сидит в седле — причем в буквальном смысле слова — и еще вполне может показать толпе врагов, где раки зимуют. Впрочем, уже не столь энергично: Джеки уже явно не может выстоять целый фильм против вражеских толп, предпочитая выходить на битву в ключевые моменты, понемногу уступая дорогу молодым.
Знатоки фильмов с Джеки Чаном, уже давно превратившихся в отдельный жанр, утверждают, что «Легенда» во многом дублирует фильм «Миф», вышедший в 2005 году, где персонаж Чана также был археологом и также попадал в свою прошлую жизнь, где был выдающимся воином. Впрочем, если подумать, в картинах Чана сюжет — отнюдь не главное и по большей части он понятен заранее. Картина сделана в лучших традициях жанра: великолепный исторический антураж, зрелищные драки, эпичные поединки в экзотических локациях с использованием самого неожиданного подручного оружия. Сюжет двигается настолько бодро, что приходится сознательно вглядываться в лицо и фигуру Чана, чтобы оценить, как долго еще он сможет демонстрировать на экране столь впечатляющую ловкость бойца. Выглядит актер отлично, хотя гримеры в наше время творят чудеса, да и, по словам китайских зрителей, Чана в картине омолодили компьютерными средствами. В любом случае, здоровья Мастеру.
Майк — настоящий маньяк компьютерных игр, он готов посвящать им каждый час своего времени, несмотря на недовольство матери. Но однажды его жизнь круто меняется: прямо из-за компьютера Майка похищают сотрудники спецслужб, заявившие, что наш мир взял под контроль искусственный интеллект, превратив существование человечества в одну большую компьютерную игру. Теперь Майку и его друзьям-геймерам придется постараться, чтобы выиграть схватку у ИИ на его собственном поле.
Создатели фильма мастерски комбинируют реальность с компьютерными спецэффектами, что наверняка понравится подростком. Впрочем, это отнюдь не главная завлекалочка для аудитории среднего и старшего школьного возраста: сама мысль о том, что приобретенные в компьютерных играх навыки способны реально помочь на поле боя и позволить спасти планету, способна стать лозунгом поколения и надежным барьером перед стремлением родителей ограничить то время, которое их чадо проводит за компьютером. Лучшие игроки готовы стать героями! Надеемся на подъем отечественного киберспорта.
«Граф Монте-Кристо» из-за своей несомненной кинематографичности стал одним из самых популярных произведений для экранизации. Первый фильм по роману Дюма вышел в 1908 году. На сегодняшний день история о предательстве и мести экранизирована более 50 раз, включая оригинальные версии — такие как «Большая вендетта», вышедшая в 1977 году в Гонконге, где действие романа перенесли в Шанхай. Однако нынешняя французская экранизация выполнена со всем уважением к первоисточнику, ее создатели постарались максимально сохранить дух и букву романа.
Сценаристами и режиссерами новой киноверсии романа стали Александр де ла Пательер и Матье Делапорт, известные французам по телепостановке «Маленького принца» Сент-Экзюпери. Роль Эдмона Дантеса сыграл Пьер Нинэ, известный, прежде всего, по роли Ива Сен-Лорана в одноименном фильме Джалиля Леспера 2014 года, за которую получил заслуженный «Сезар». Любители исторических кинодрам не будут разочарованы: пышные дворцовые интерьеры, изысканные туалеты дам и профессиональная постановка фехтовальных поединков, как обычно у французов, гарантированы.
Самый странный, самый скандальный и самый многострадальный проект Фрэнсиса Форда Копполы наконец-то выходит на экраны, и каждый любитель кинематографа просто обязан его посмотреть — хотя бы из уважения к упорству маэстро, шедшего к реализации своего замысла более 40 лет: первые наброски сценария будущей картины Коппола сделала еще во время работы над «Апокалипсисом сегодня», а к съемкам сумел приступить лишь в 2021 году, вложив в них деньги от продажи собственной винодельни.
В основе сценария — эпизод из трактата древнеримского историка Гая Саллюстия Криспа «О заговоре Катилины», рассказывающий о безуспешной попытке государственного переворота, устроенного патрицием Луцием Сергием Катилиной, главным противником Марка Туллия Цицерона.
Римские страсти Коппола перенес в альтернативную постапокалиптическую Америку XXI века, в которой объединил технологическую мощь сегодняшнего дня со сладким ароматом распада поздней римской империи.
В американском Новом Риме гениальный архитектор Цезарь Катилина мечтает создать утопию на месте разрушенного мегаполиса, используя созданный им экологичный строительный материал. Но на его пути стоит мэр-консерватор Франклин Цицерон, предпочитающий подтвержденные временем решения — постройки из стали и бетона. Дочь Цицерона Джулия любит главного врага своего отца, и перед ней стоит нелегкий выбор. Коппола обещал публике пеплум новой эпохи, современную версию «Бен Гура», — и у нас наконец есть возможность увидеть, насколько ему это удалось.