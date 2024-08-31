Игра в классику: какие кинопремьеры станут самыми заметными в сентябре

Знатоки фильмов с Джеки Чаном, уже давно превратившихся в отдельный жанр, утверждают, что «Легенда» во многом дублирует фильм «Миф», вышедший в 2005 году, где персонаж Чана также был археологом и также попадал в свою прошлую жизнь, где был выдающимся воином. Впрочем, если подумать, в картинах Чана сюжет — отнюдь не главное и по большей части он понятен заранее. Картина сделана в лучших традициях жанра: великолепный исторический антураж, зрелищные драки, эпичные поединки в экзотических локациях с использованием самого неожиданного подручного оружия. Сюжет двигается настолько бодро, что приходится сознательно вглядываться в лицо и фигуру Чана, чтобы оценить, как долго еще он сможет демонстрировать на экране столь впечатляющую ловкость бойца. Выглядит актер отлично, хотя гримеры в наше время творят чудеса, да и, по словам китайских зрителей, Чана в картине омолодили компьютерными средствами. В любом случае, здоровья Мастеру.