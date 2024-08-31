Посредине хоббит: чем интересен новый «Властелин колец: Кольца власти»

Шоураннеры Патрик Маккей и Джон Д. Пейн не могли придумать прямое продолжение «Властелина колец» в связи с требованиями наследников Толкина, и они не стали это делать. Несмотря на знакомое имя Саурон и волшебный мир из книги, больше всего шоу напоминает попытку повторить успех «Игры престолов» с их интригами-многоходовками, оставив за кадром жестокость и насилие, и, как следствие, смотрится намного более стерильно и невыразительно. Плотность действия как будто стала больше, но к третьей серии она разбавляется многозначительными паузами и ненужными диалогами. Стилистически это близко к «Ведьмаку» и «Колесу времени», эпигонам экранизации Джорджа Мартина, тоже, кстати, снятым по книжным сериям. А еще второй сезон похож на «Противостояние» 2020 года, сериал Paramount+ по мрачному раннему роману Стивена Кинга. В этом вполне дорогом, но выхолощенном проекте после смертельной эпидемии гриппа выжившие собирались вокруг двух протагонистов, дьявольски обаятельного Рэндалла Флэгга и мудрой чернокожей матушки Абигейл — таких же полномочных представителей сил добра и зла, как Саурон и волшебник без имени и памяти.