Посредине хоббит: чем интересен новый «Властелин колец: Кольца власти»

Вышли первые три эпизода нового сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти», признанного самым дорогим телепроектом в истории. Только на съемки первого сезона ушло около полумиллиарда долларов. Создатели используют мир и некоторых персонажей Дж. Р. Р. Толкина, хотя сюжетно это совершенно самостоятельное произведение. «Известия» разбираются, на что этот сериал похож и что изменилось в новом сезоне.
После выхода первого сезона прошло два года, и хотя сюжет там был яркий и внятный, он, как ни странно, успел основательно подзабыться за это время. Поэтому для начала вспомним вернувшихся к нам героев сериала. Итак, вторая эпоха Средиземья, тысяча лет до выхода на сцену Бильбо и Фродо Бэггинсов.
Забавный харфут — предтеча хоббитов — женского пола Нори Брэндифут (австралийка Маркела Кавена) подобрала безымянного старика (англичанин Дэниэл Вейман), приземлившегося на землю внутри кометы, и теперь бредет с ним по направлению к Руну, области на востоке Средиземья. Старика периодически посещают видения волшебного посоха, и он может обрушивать на людей и волков потоки магической энергии, однако так и не может вспомнить, кто он такой. Впрочем, зрители быстро понимают, что это Гэндальф.
В конце первого сезона эльфийка Галадриэль (шведская актриса Морвет Кларк) опознала в красавце из племени людей, своем приятеле и союзнике (австралийский актер Чарли Викерс), злого духа Саурона, помощника Темного Лорда Мордора. Пролог второго сезона как раз рассказывает, как Саурон воплотился в человека.
Ирония заключается в том, что именно Саурона Галадриэль и искала, чтобы отомстить за убитого брата. Теперь Саурон, сбежав из плена орков и замаскировавшись под белокурого эльфа, обращается за помощью к искусному мастеру лорду Келебримбору — чтобы тот выковал как можно больше колец. В третьей серии возвращается эльф Арондир (пуэрториканец Исмаэль Крус Кордова), который умеет ловко обращаться с луком, о чем создатели сериала тут же напоминают.
То есть на одной чаше весов расположились вполне осознающие себя силы зла, на другой — пребывающие в помутнении сознания силы добра. Эльфы, хоббиты, гномы, орки и люди пытаются помешать одним и помочь другим, но в основном оказываются погружены в свои заботы и интриги.
И самое главное — первый сезон заканчивался созданием трех Колец Власти, причем в процессе принимал участие и Саурон. Делает ли это их обладателя более восприимчивым ко злу? Или даже его агентом? Этими вопросами задается эльф Элронд (Роберт Арамайо), который никак не может простить Галадриэль то, что она привела в их дом посланника тьмы. Пусть и не подозревая об этом.
Первый сезон был снят в Новой Зеландии, как и франшиза Питера Джексона, а второй — уже в Великобритании, куда перевезли все декорации. Стоимость продукции может превысить миллиард долларов, и тут надо отдать компании Amazon должное: на экране видны огромные вложенные средства. Всё, от работы художника по костюмам и роскошных интерьеров до музыки Говарда Шора на вступительных титрах и достойного CGI, превосходящего многие современные блокбастеры, буквально кричит с экрана о высоком качестве и с пользой потраченных деньгах. С яркими актерскими работами дело обстоит похуже — кроме Морвет Кларк и Чарли Викерса, мало кто из героев может похвастаться харизмой или хотя бы запоминается. Но основная проблема всё же не в этом.
Шоураннеры Патрик Маккей и Джон Д. Пейн не могли придумать прямое продолжение «Властелина колец» в связи с требованиями наследников Толкина, и они не стали это делать. Несмотря на знакомое имя Саурон и волшебный мир из книги, больше всего шоу напоминает попытку повторить успех «Игры престолов» с их интригами-многоходовками, оставив за кадром жестокость и насилие, и, как следствие, смотрится намного более стерильно и невыразительно. Плотность действия как будто стала больше, но к третьей серии она разбавляется многозначительными паузами и ненужными диалогами. Стилистически это близко к «Ведьмаку» и «Колесу времени», эпигонам экранизации Джорджа Мартина, тоже, кстати, снятым по книжным сериям. А еще второй сезон похож на «Противостояние» 2020 года, сериал Paramount+ по мрачному раннему роману Стивена Кинга. В этом вполне дорогом, но выхолощенном проекте после смертельной эпидемии гриппа выжившие собирались вокруг двух протагонистов, дьявольски обаятельного Рэндалла Флэгга и мудрой чернокожей матушки Абигейл — таких же полномочных представителей сил добра и зла, как Саурон и волшебник без имени и памяти.
В итоге с «Кольцами власти» складывается неловкая ситуация. Фанатам Толкина и экранизаций Питера Джексона вообще угодить непросто, а любители кровавых интриг в сеттинге костюмированного кино, скорее всего, будут разочарованы очевидной беззубостью происходящего. И всё же на некоторые неожиданности стоит обратить внимание. Например, на бойких паучков в пещере, которые очевидно отсылают к монстрам, с которыми столкнулся Бильбо Бэггинс в «Хоббите». Или на всадников в масках-черепах, словно переместившихся из постапокалиптического кино, только на лошадях вместо мотоциклов. Или на огромного тролля, увешанного трофеями из тел врагов. И это пока только первые три серии. Вспоминаются слова создателей о том, что Саурон окажется значительно более сложным и многомерным героем, чем просто олицетворение зла. Пока что в этом не было возможности убедиться, так что дальше, очевидно, будут еще сюрпризы.