Великие комбинаторки: Кологривый создает группу, Михалкова ищет убийцу

Третье сентября — день прощания. Так поет Михаил Шуфутинский в своем хите «Третье сентября», который традиционно в начале осени становится источником бесконечных мемов. В новом комедийном сериале «Третье сентября» эта дата становится днем прощания с холостяцкой жизнью. Главный герой, обычный парень Витя, накануне свадьбы устраивает мальчишник. Не настолько грандиозный, как это было у Тодда Филлипса, но вполне достойный, чтобы проснуться следующим утром с частичной амнезией. Свадьба срывается, когда Витя приходит в загс и не находит своей невесты — та, как это принято в ромкомах, принимает решение сбежать. В отчаянии Витя просит небеса дать ему возможность всё исправить. Поэтому на следующий день он опять просыпается 3 сентября, в день своей свадьбы. Как говорится, у нас есть «День сурка» дома.