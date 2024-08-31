Великие комбинаторки: Кологривый создает группу, Михалкова ищет убийцу

Первый осенний месяц по традиции начнется с хита Михаила Шуфутинского «Третье сентября», правда, теперь в формате сериала в духе «Дня сурка». Музыкальное настроение на стримингах определенно поддержит главный осенний российский хит — сериал «Комбинация» о становлении самой популярной советской женской группы. Помимо этого, зрители смогут оценить сразу несколько продолжений: любителей психологических драм ждет третий сезон «Триггера», всем, кто еще не устал от прошедшей Олимпиады во Франции, — «Эмили в Париже», а на радость неравнодушным к творчеству Сарика Андреасяна выходит продолжение его хита «Жизнь по вызову». Виктор Хориняк вернется к роли Ивана в сериальном продолжении «Последнего богатыря», а Жан Дюжарден примерит маску Зорро. Дойдет до зрителей и победитель фестиваля «Пилот» «Любопытная Варвара» о 10-летней сыщице-вундеркинде. «Известия» рассказывают, какие премьеры ждать в сентябре.
«Эмили в Париже» 18+
Бонжур, Эмили. Невероятные приключения американки в Париже возвращаются в эфир после небольшого перерыва — некоторые тайтлы Netflix выходят поэтапно, как, например, последние сезоны «Очень странных дел» и «Бриджертонов». Прогрев интереса к четвертому сезону «Эмили в Париже» пошел по такой же стратегии: первая часть вышла 15 августа, вторая появится в библиотеке стриминга 12 сентября. Несмотря на то, что критика проекта усиливается с каждым новым сезоном, сериал по-прежнему смотрят миллионы: за бесхитростную атмосферу и кэмп-эстетику в кадре отвечает шоураннер «Секса в большом городе» Даррен Стар.
Героиня Лили Коллинз и в четвертом сезоне продолжает носить вычурные наряды, строить карьеру в парижском рекламном агентстве и распутывать клубок своих отношений. Последние теперь интересуют ее явно больше карьерных амбиций: сделать выбор между романтичным французским шеф-поваром Габриэлем и харизматичным британцем Алфи довольно непросто. Локальная «битва при Ватерлоо» осложнена тем, что в прошлом сезоне беременная подруга Габриэля Камилль бросила его у свадебного алтаря, обвинив в связи с американкой. Собственно, первая часть четвертого сезона была посвящена мелодраматическим интригам, а второй, вероятно, будет сосредоточен на лучшей подруге Эмили Минди Чен. Начинающая певица отправляется покорять «Евровидение».
Премьера состоится 12 сентября.
«Комбинация» 16+
Wink.
Российские стриминги продолжают делать ставку на ностальгический контент. Кажется, что в 1990-е в стране не было человека, не слышавшего о группе «Комбинация». «Бухгалтер», American Boy, «Вишневая девятка», «Не забывай» — песни одной из первых советских музыкальных групп, в составе которой были исключительно девушки, звучали на всех дискотеках. Творчество «Комбинации» любили за острую социальную направленность, а достойную конкуренцию «Комбинации» среди женских групп никому составить не удалось до сих пор.
Отправная точка в одноименном сериале режиссера Никиты Власова — 1988 год. Сотрудник саратовского Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности Александр Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Что это будет за группа, гадать не нужно. Легендарных солисток Алену Апину и Татьяну Иванову сыграли Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина, а Никита Кологривый исполнил роль их продюсера. Реальные Апина и Иванова мелькнут в камео. «Комбинация» — первая коллаборация «НМГ Студии» и кинокомпании «Лунапарк». Последняя ранее уже выпустила музыкальный сериал «Король и Шут», завоевавший популярность как среди поклонников рок-группы, так и простых зрителей.
Премьера состоится 6 сентября.
«Третье сентября» 16+
«Кинопоиск».
Третье сентября — день прощания. Так поет Михаил Шуфутинский в своем хите «Третье сентября», который традиционно в начале осени становится источником бесконечных мемов. В новом комедийном сериале «Третье сентября» эта дата становится днем прощания с холостяцкой жизнью. Главный герой, обычный парень Витя, накануне свадьбы устраивает мальчишник. Не настолько грандиозный, как это было у Тодда Филлипса, но вполне достойный, чтобы проснуться следующим утром с частичной амнезией. Свадьба срывается, когда Витя приходит в загс и не находит своей невесты — та, как это принято в ромкомах, принимает решение сбежать. В отчаянии Витя просит небеса дать ему возможность всё исправить. Поэтому на следующий день он опять просыпается 3 сентября, в день своей свадьбы. Как говорится, у нас есть «День сурка» дома.
Главные роли в проекте исполнили завсегдатаи комедийных проектов в российском контент-поле Максим Лагашкин, Павел Деревянко, Павел Рассомахин, Ольга Дибцева. Разумеется, не обошелся сериал и без камео Шуфутинского — музыкант появляется в роли таксиста в нескольких эпизодах.
Премьера состоится 2 сентября.
«Триггер» 18+
«Кинопоиск».
Артем Стрелецкий — харизматичный психолог, активно использующий экстремальный и провокационный метод терапии. Создавая для своих пациентов непредвиденные и зачастую опасные ситуации, он помогает им в борьбе с травмами при помощи триггеров. Иногда на грани примитивного непрофессионализма, что и играет с ним злую шутку. Практика доводит Стрелецкого до тюрьмы и рушит его жизнь — главный герой оказался за решеткой по статье «Доведение до самоубийства».
В новом сезоне Стрелецкий вернется в столицу и возобновит практику — события развернутся сразу после одноименного фильма. Прошлогодним полным метром создатели тоже проводили «эксперимент» — фильм стал «разговором главного героя самим с собой», поскольку за два сезона главному герою избавиться от демонов прошлого так и не удалось.
«Триггер» — один из самых высокооцененных современных российских проектов, получивший «Золотого орла» как «Лучший телевизионный сериал» и ТЭФИ за «Лучший драматический сериал». Обе премии также отметили и исполнителя главной роли Максима Матвеева. Вместе с ним в проект вернутся Светлана Иванова, Игорь Костолевский, Владислав Тирон, Ангелина Стречина, Роман Маякин и Сабина Ахмедова. При этом пополнился каст сериала и новыми звездными именами: исполнительница главной роли в «Триггер. Фильме» Ирина Старшенбаум, Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин, Мария Андреева и одна из самых титулованных теннисисток России Светлана Кузнецова.
Премьера состоится 19 сентября.
«Трасса» 18+
Okko.
Небольшой город в Ставропольском крае превращается в место жестокого преступления: 13-летняя девочка расстреливает всю свою спящую семью, а затем пытается свести счеты с жизнью. Расследование громкого и запутанного дела поручают вести следователю Эльвире Бараевой. Параллельно с этим на поиски пропавшей в локациях Минеральных Вод приемной дочери отправляется коррумпированная судья Светлана Незнамова. Во время поисков она сталкивается с преступной сетью, члены которой годами похищают подростков. Две эти истории тесно переплетены в новом психологическом триллере от создателя мрачной криминальной драмы «Хрустальный» — режиссером-постановщиком сериала выступил Душан Глигоров, а сценарий написал Олег Маловичко. Главные роли в сериале исполнили Карина Разумовская, Анна Михалкова, Лиза Ищенко и Александр Ильин.
Премьера состоится 5 сентября.
«Любопытная Варвара» 6+
Wink.
Необъяснимая любовь женской аудитории к true crime, вероятно, начинается еще с детства. Сериал «Любопытная Варвара», создатели которого явно искали вдохновение в фирменной визуальной стилистике фильмов Уэса Андерсона, рассказывает, ожидаемо, о Варваре — десятилетней девочке-вундеркинде, обожающей криминалистику. Героиня мечтает стать выдающейся сыщицей, но среди ее кумиров не Шерлок Холмс или Нэнси Дрю, а собственный дедушка. Приехав к нему на лето в поселок Верховой, Варя сталкивается с таинственными преступлениями. Юный доктор Ватсон здесь тоже имеется: в расследованиях Варе помогает новый ее друг — сельский мальчик Вася.
Детский детектив в российском стриминговом пространстве — птица достаточно редкая, но «Любопытная Варвара» уже успела отметиться в этом году на фестивале «Пилот». Исполнительница главной роли Полина Айнутдинова очаровала суровое профессиональное жюри смотра, и сериал уехал из «Иваново» с главным призом.
Премьера состоится 1 сентября.
«Зорро» 18+
«Амедиатека».
Не успел в 2024 году отгреметь новый испанский сериал про легендарного мстителя в черной маске на коне, как эту нишу заняли французы. Режиссеры Эмили Нобле и Жан Батист Сорель обещают зрителям новый взгляд на героя. На этот раз «Зорро» рассказывает о благородном доне Диего де ла Вега, сменившим приключения на будни мэра Лос-Анджелеса. На дворе 1821 год, о подвигах Зорро не слышно уже 20 лет. Сыграл стареющего испанского Робин Гуда оскаровский лауреат Жан Дюжарден. Уйти на покой его герою мешает набирающий силу алчный дон Эммануэль, добившийся влияния в городе с помощью коррупции и шантажа. Когда полномочий мэра перестает хватать, де ла Вега вспоминает и о маске Зорро, и о боевой рапире. Однако стремление восстановить справедливость и возвращение к двойной жизни ставят под угрозу брак героя — супруга Габриэлла понятия не имеет о тайне, которую скрывает ее муж.
Премьера состоится 6 сентября.
«Последний богатырь. Наследие» 6+
START.
Это многосерийное продолжение одной из самых кассовых российских кинофраншиз. Действие сериала развернется спустя 20 лет после событий оригинальной трилогии про богатыря Ивана в исполнении Виктора Хориняка. Иван, которому теперь уже исполнилось 50 лет, воспитывает двух дочерей — богатырку Марью и начинающую колдунью Софью. Их размеренную жизнь в Белогорье нарушает визит колдуна Северина, прозревшего в будущем трагедию. Теперь Софье придется отправиться в прошлое, чтобы спасти молодого Ивана, а младшей сестре сразиться со злом в волшебном Белогорье.
Вокруг новых героинь и будет строиться сюжет масштабного проекта, работа над которым длилась около четырех лет. Впечатляет сериальный «Последний богатырь» уже как минимум актерским составом: помимо Хориняка в нем снялись Елена Яковлева, Владислав Ветров, Сергей Бурунов, Александра Урсуляк, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Александр Лыков и другие.
Премьера состоится в сентябре, точную дату объявят позже.
«Это всё Агата» 14+
Disney+
Могущественная колдунья и любопытная соседка супергеройской Алой ведьмы — главной героини сериала Marvel «Ванда/Вижн» — Агата Харкнесс настолько пришлась по душе как зрителям, так и боссам Disney, что обзавелась собственным проектом. Спин-офф одного из самых успешных сериалов киновселенной Marvel получил название «Это всё Агата». Черная комедия расскажет о судьбе Агаты Харкнесс, после того как в финале эпичного противостояния с Алой ведьмой злодейка лишилась всех своих магических способностей.
Роль Агаты всё так же исполнит Кэтрин Хан — по предварительной информации, Marvel подписал актрису на несколько проектов своей киновселенной. Шоураннером и режиссером пилотного эпизода стала Жаклин Шеффер — исполнительный продюсер и творческая сила «Ванда/Вижн». Из-за последствий прошлогодней забастовки сценаристов США Marvel радует в этом году поклонников нечасто, но «Это всё Агата» уже претендует на звание потенциального нового хита.
Премьера состоится 18 сентября.
«Жизнь по вызову» 18+
KION.
Онлайн-кинотеатр KION вновь предлагает зрителям задуматься о границах морали в сфере секс-бизнеса в продолжении одного их своих суперхитов. В третьем сезоне криминальной драмы Сарика Андреасяна об изнанке мира эскорта главный герой Александр Шмидт, которого все так же играет Павел Прилучный, возвращает себе свое элитное агентство и превращает его в настоящую империю. Правда, удовольствия ему бизнес больше не приносит, эскорт становится для героя Прилучного лишь инструментом. Больше всего Шмидт хочет отомстить за убийство дочери, уничтожив своего главного врага — олигарха Градова.
Премьера состоится 1 сентября.