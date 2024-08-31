Как прошел первый день фестиваля «Легенда русского рока»

Спели они и «А что нам надо», и «Сказочный лес» (в народе ее чаще называют по строчкам «Родники и водопады»). Говорили о дружбе, искренности, о том, что надо поддерживать друг друга, помогать. И это был не просто сет, а и такой душевный разговор с залом, что сегодня, конечно, нужно всем: и нам зрителям, и самим артистам.