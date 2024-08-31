Как прошел первый день фестиваля «Легенда русского рока»

В Москве, на трех сценах «Горбушки» завершился первый день open-air «Легенда русского рока». Одна сцена была расположена в отремонтированном здании ДК имени Горбунова, а еще две — на улице, возле него. Самая большая расположилась справа от входа на заасфальтированной площади и получила соответствующее название — «Площадь». А уже на задворках знаменитой «Горбушки» притаилась теперь и третья — «Территория», уже в глубине парка, в окружении деревьев.
Зрители шли на «Горбушку» воодушевленно по аллее, ведущей через парк от метро «Багратионовская». Там то и дело давние друзья, не видевшее друг друга много лет, устраивались на скамейках, раскрывали скатерти-самобранки, рассказывали истории в духе: «А помнишь?!» И уже вместе шли к сценам.
Тут даже мирились семьи. «Моя жена любит лирику и песни “Алисы”, группу “КняZz”. А мне нравится музыка потяжелее, типа End Zone», — рассказал корреспонденту «РГ» давний рокер Валерий. — Часто ругались, споря какая лучше. И вот решили сходить на этот фестиваль. В итоге убедись, что и та, и другая хороши. Теперь даже спорить и ссориться об этом не будем…".
А перед самим ДК имени Горбунова, который все и знают как «Горбушка», тесновато было уже с четырех часов дня.
Зрители высматривали на маркет-площадке разложенные там сувениры, майки звезд, виниловые пластинки — последние были однако дороги — за «Калинов Мост», например, просили 4,5 тысячи рублей. Продавались и книги о музыке. Обозреватель «РГ» ревниво спросил про свои. «Да ваши давно распроданы», — сразу то ли утешил, то ли подбодрили продавец.
Купив кому что хотелось, зрители шли дальше к сценам. Каждая из них имела свое предназначение: на «Площади» играли главные звезды, на «Легенде» собрались экспериментаторы, кудесники ритмов и задиры — от легенд панк-рока 80−90-х группы «Ва-Банkъ Александра Ф. Скляра до новых корифеев рэп-кора “Соль Земли”.
А те, кто повеселее, задорнее и менее форматный, но под кого захочется станцевать рок-н-ролл зажигали на третьей, «Территории». С нее-то, в 17.10 и началась концертная часть фестиваля.
Первыми на общем «разогреве» пели те, кто больше всего подходил: задорнее, остроумные и лихо скоморшничающие «Манго-Манго» во главе бессменным и неустанным вокалистом Андреем Гордеевым, еще с первого состава 1987 года. Уже немного подзабытые. Но так вновь грянувшие свои хиты «Таких не берут в космонавты» и «Щорс», что опять их долго не забудут.
А затем уже на сцену «Площадь» вышла группа «СерьГа». Ее лидер Сергей Галанин сразу сообщил, что первой будет новая песня «Эпоха», и добавил, что программу посвящает памяти ушедшего из жизни гитариста группы Сергея Левитина.
Спели они и «А что нам надо», и «Сказочный лес» (в народе ее чаще называют по строчкам «Родники и водопады»). Говорили о дружбе, искренности, о том, что надо поддерживать друг друга, помогать. И это был не просто сет, а и такой душевный разговор с залом, что сегодня, конечно, нужно всем: и нам зрителям, и самим артистам.
А на другой сцене уже готовилась выступать группа «Декабрь» — мастера и лирики, и жестких ритмов, искушенные и в фанке, и в тяжелом роке. Затем были «КняZz», Вадим Самойлов.
И зрителям пришлось изрядно походить от сцены к сцене. Вот такой полезный фитнес. Все только в радость.
А в субботу, 31 августа, фестиваль «Легенда русского рока» продолжится. И в этот день уже споют: «Калинов Мост», «Анимация», «Алиса», «Бахыт-Компот», «Тайм-Аут», Мара и многие другие.