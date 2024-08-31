Аэропорт Владивостока увеличит пропускную способность на время ВЭФ-2024

В дни проведения ВЭФ (16+) аэропорт Владивостока планирует обслуживать свыше 12000 пассажиров. В период проведения форума с 3 по 6 сентября, воздушная гавань ожидает около 4200 участников из более чем 40 стран, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Международный аэропорт Владивосток».
Воздушная гавань настроена на высокий пассажирский поток, предусмотрено более 680 рейсов, включая чартеры и рейсы бизнес-авиации. Наиболее оживленными станут первый и последний дни форума.
«Проведены все необходимые мероприятия — работают пункты аккредитации делегатов форума и группы волонтеров, а также размещена вся необходимая навигация», — говорится в сообщении.
Кроме того, проведена тщательная проверка всех технологических систем и аэродромной инфраструктуры, персонал работает в усиленном режиме.
Отмечается, что в период проведения форума все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию, обслуживание пассажиров будет проходить в штатном режиме.
Напомним, яркое изображение четырёхметрового леопарда теперь украшает стену в зоне прилёта аэропорта Владивостока, приветствуя всех прибывающих в регион, включая участников ВЭФ. Проект реализован совместно Международным аэропортом Владивостока и дирекцией заповедников «Земля леопарда».