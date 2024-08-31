Аэропорт Владивостока увеличит пропускную способность на время ВЭФ-2024

В дни проведения ВЭФ (16+) аэропорт Владивостока планирует обслуживать свыше 12000 пассажиров. В период проведения форума с 3 по 6 сентября, воздушная гавань ожидает около 4200 участников из более чем 40 стран, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Международный аэропорт Владивосток».