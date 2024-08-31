Покупатели восстановят десятки ветхих зданий-памятников

ДОМ.РФ по правительственному постановлению является агентом, который способствует включению в экономико-хозяйственный оборот федерального имущества, в том числе, бесхозных зданий, говорит член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор сайта «Хранители наследия» Константин Михайлов. Среди них есть объекты культурного наследия. «Поскольку есть удачный опыт их восстановления, именно ДОМ.РФ стал оператором программы, которая рассчитана до 2030 года. Это большая работа, она уже идет», — говорит Михайлов. Схема поиска инвесторов на торгах — надежный способ обеспечить финансирование восстановления тех или иных памятников с одной стороны и необходимый контроль за этим — с другой, отмечает эксперт. «Надо отметить, что ДОМ.РФ работает не только как оператор продажи, но и занимается подготовкой объектов и земельных участков, то есть решает имущественные и юридические моменты, чтобы покупателю достался “чистый” объект, который можно восстанавливать», — говорит Михайлов.