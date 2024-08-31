Покупатели восстановят десятки ветхих зданий-памятников

Несколько десятков ветхих старинных зданий вскоре будут восстановлены их собственниками. ДОМ.РФ реализовал на торгах уже почти сотню домов-памятников с условием их реставрации, а также участвует в подготовке программы, которая ускорит этот процесс.
За последние шесть лет на торгах ДОМ.РФ было продано 93 объекта культурного наследия в 26 регионах. Это, как правило, заброшенные усадьбы или обветшавшие административные здания в городах, которые раньше находились в ведении какого-либо федерального ведомства (теми, что находятся в ведении регионов или муниципалитетов, занимаются местные власти). Покупатель обязан в течение определенного срока восстановить дом и правильно содержать его в дальнейшем. Срок восстановления оговорен в документах, он может составлять от 7 до 15 лет в зависимости от степени разрушения здания и его объема, поясняет руководитель направления «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Анастасия Дьякова. За реставрационными работами следит как сам ДОМ.РФ, так и Минкультуры.
Основная задача ДОМ.РФ при реализации таких объектов — дать им «вторую жизнь», обеспечив поиск социально ответственных инвесторов, поясняют в госкомпании. В результате этой работы бывшие усадьбы, доходные дома, государственные и частные здания обретают новые функции, снова участвуют в жизни городов и территорий.
В 10 проданных объектах в 7 регионах работы по приспособлению и сохранению зданий уже завершены, сообщили в госкомпании. Заброшенные ранее здания вновь используются. К примеру, виллу 1905 года постройки в Калининграде, где в советское время располагался детсад, после реставрации заняло почетное консульство Греции. Палаты XVII века на Кожевнической улице в Москве стали офисным зданием, а в помещении в торговых рядах на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге теперь работает книжный магазин.
В ближайшее время процесс восстановления зданий новыми собственниками, как ожидается, ускорится. В феврале нынешнего года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия. Уже определены пилотные регионы: Забайкальский край, Новгородская, Рязанская, Смоленская, Ярославская, Самарская, Нижегородская и Тверская области. Регионы утвердили перечни зданий, которые будут реставрироваться в рамках новой федеральной программы.
ДОМ.РФ по правительственному постановлению является агентом, который способствует включению в экономико-хозяйственный оборот федерального имущества, в том числе, бесхозных зданий, говорит член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор сайта «Хранители наследия» Константин Михайлов. Среди них есть объекты культурного наследия. «Поскольку есть удачный опыт их восстановления, именно ДОМ.РФ стал оператором программы, которая рассчитана до 2030 года. Это большая работа, она уже идет», — говорит Михайлов. Схема поиска инвесторов на торгах — надежный способ обеспечить финансирование восстановления тех или иных памятников с одной стороны и необходимый контроль за этим — с другой, отмечает эксперт. «Надо отметить, что ДОМ.РФ работает не только как оператор продажи, но и занимается подготовкой объектов и земельных участков, то есть решает имущественные и юридические моменты, чтобы покупателю достался “чистый” объект, который можно восстанавливать», — говорит Михайлов.
Программа на период до 2030 года в процессе разработки. Предполагается, что в ней будет предусмотрена система льготного кредитования работ по реконструкции памятников и другие формы поощрения инвесторов. Кроме того, ДОМ.РФ работает над созданием электронного каталога объектов культурного наследия, которые будут включены в программу.
Но пока программа формируется — процесс не останавливается: перечень объектов, которые продаются с условием восстановления, постоянно пополняется. Так, в августе было реализовано на торгах здание Присутственных мест XVIII века в Ярославле, рассказывает Анастасия Дьякова. Продана усадьба Нечаевых-Мальцовых в Липецкой области, там есть даже Шуховская башня, привезенной владельцем имения с Нижегородской промышленной выставки в 1896 году. В сентябре пройдет аукцион по дому Желтухиных под Рязанью. Усадьба с садом, где провел детство контр-адмирал Федор Желтухин, плававший на фрегате «Паллада», чьим именем назван один из островов в Японском море, сейчас в плачевном состоянии. Купить ее можно по цене «однушки» на окраине Москвы — стартовая цена 5,5 млн руб. Впрочем, на аукционе цена, вероятно, вырастет. Подготовка к торгам ведется в рамках реализации инициативы президента, подчеркивают в ДОМ.РФ.