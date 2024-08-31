Посол Украины Мельник пожаловался на отсутствие доверия в отношениях с Бразилией

Он напомнил, что Германия благодаря постоянной коммуникации, в том числе на уровне лидеров, доносила до властей Украины, что им не нравится в действиях посла. Мельник заверил, что был бы рад тому, чтобы бразильцы на него жаловались, потому что это означало бы наличие контакта.