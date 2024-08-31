Посол Украины Мельник пожаловался на отсутствие доверия в отношениях с Бразилией

Бывший посол Украины в Германии, а ныне посол в Бразилии Андрей Мельник пожаловался на практически полное отсутствие доверия в отношениях с Бразилией. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».
По его словам, с Берлином, несмотря на «все трудности», у Киева были нормальный контакт и постоянная коммуникация, передает ТАСС.
«А с Бразилией у нас, к сожалению или к счастью, пока нет такой коммуникации. Доверие почти полностью отсутствует», — посетовал Мельник.
Он напомнил, что Германия благодаря постоянной коммуникации, в том числе на уровне лидеров, доносила до властей Украины, что им не нравится в действиях посла. Мельник заверил, что был бы рад тому, чтобы бразильцы на него жаловались, потому что это означало бы наличие контакта.
Напомним, Мельник приобрел скандальную известность в бытность послом Украины в ФРГ. Он неоднократно грубо критиковал немецкие власти, а канцлера Германии Олафа Шольца даже назвал «обиженной ливерной колбасой».
Между тем, накануне Мельник обвинил немецкое общество в нежелании помогать Украине. Он также заявил, что немецкая элита также самоустраняется от принятия каких-либо выгодных Киеву «дипломатических шагов» в отношении России.