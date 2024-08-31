Хранение чеснока в квартире: правила и советы экспертов

Погода. Перед тем как начать убирать чеснок, внимательно ознакомьтесь с прогнозом погоды. Этот овощ лучше убирать в сухой солнечный день, чтобы минимизировать возможность его контакта с влагой. Уборка. Мыть чеснок не требуется. Каждую головку рекомендуется аккуратно очистить от земли и убрать лишнюю шелуху. А затем положить в один слой на грядке. Если погода позволяет, оставьте его на земле до вечера, иногда переворачивая, чтобы головки просыхали равномерно. Но на ночь овощ обязательно стоит занести домой, чтобы утренняя или вечерняя роса не нанесла вред вашему урожаю. В течение нескольких дней чеснок можно выносить на улицу, чтобы он окончательно просох. Если погода не позволяет, можно его убрать на чердак. Подготовка к хранению. Когда чеснок окончательно просохнет, его тщательно перебирают, обрезают корни, оставляя примерно 3 мм их длины. Нужная длина ботвы, которую оставляют, определяется исходя из метода хранения: для складывания в ящик или посуду — 4−5 см стеблей;для связывания в пучки — 10−15 см ботвы;для хранения в сплетенных косах — от 20 см и более. Условия хранения чеснокаТемпература