Хранение чеснока в квартире: правила и советы экспертов

Чеснок — один из популярных ингредиентов для многих блюд. Он придает удивительный аромат закускам, салатам и первым блюдам. Но как сохранить его свежесть и полезные свойства в течение всей зимы до весны? Выясняем вместе с экспертами.
Выделяют два вида чеснока: озимый и яровой.
Яровой чеснок Фото: iStock
У ярового чеснока зубчики мельче, они расположены по спирали в порядке уменьшения: внутри — помельче, снаружи — покрупнее.
Яровой чеснок стрелку не образует и высаживается весной. Яровой чеснок убирают, когда его листва окончательно пожелтела.
Озимый чеснок Фото: iStock
Озимый чеснок, как правило, выпускает стрелку. На конце стрелки появляется соцветие. Определить готовность озимого овоща к уборке несложно. Как правило, срок созревания составляет 100 дней. Сначала стрелки чеснока начинают скручиваться, затем встают ровно, смотрят вверх, а в соцветиях появляются фиолетовые семена.
Такой чеснок сажают осенью. Обычно зубчики у этого вида крупные, и их количество четное: 6, 8 или 10. Они находятся по окружности головки, в центре которой находится небольшой стволик.
С 20 июля и до первых чисел августа убирают озимые сорта, яровые — к середине месяца. Сроки могут немного сдвигаться в зависимости от погодных условий. Впрочем, затягивать с уборкой не стоит: если чеснок передержать в земле, он будет сохраняться хуже.
Сразу несколько факторов влияет на сохранность этого продукта. Если учесть их все при заготовке чеснока, свежий и полезный овощ сохранится в течение всей зимы и будет радовать вас долгие месяцы.
В зависимости от вида чеснока необходимо подобрать нужные условия его хранения:
Не стоит забывать и о влажности помещения. Ее оптимальное значение — 50−70%. Для хранения чеснока идеально подходят затемненные сухие места, где есть возможность проветривания. Это позволит избежать возникновения плесени и потери урожая. Не стоит убирать чеснок в полиэтиленовые пакеты либо пластиковые контейнеры, где овощ может сопреть, его зубчики размокнут и загниют.
Выберите прохладное, проветриваемое темное место, как вариант — подвал или сарай. Если вы живете в квартире, то подойдет холодильник либо ящик на балконе.
Важно! Особое внимание — на состояние головок вашего чеснока. Отбирайте крепкие и неповрежденные головки. Если же зубчики начали распадаться, значит, овощ не будет долго храниться.
Способы хранения чеснока зависят от:
Для хранения этого продукта могут использоваться различные методы, тары и типы помещения. Все зависит от ваших возможностей.
В сетке Фото: iStock
Чтобы чеснок дольше сохранился в сетке, подберите вариант с большим количеством дырочек для вентиляции. Саму сетку рекомендуется подвесить.
В ящике или коробке Фото: iStock
Выберите удобный ящик, перед складыванием овоща срежьте остатки высохшего стебля, сложите чеснок в ящик и периодически его перемешивайте.
Предварительно просушите чеснок, насыпьте в банку 2 см соли, затем выкладывайте чеснок, сверху снова соль и так далее. Не забудьте о слое соли сверху.
В косах Фото: iStock
Для хранения в косах вам нужно запастись прочной веревкой. При таком методе хранения не нужно обрезать сухие стебли слишком коротко, оставляйте «хвосты» около 15 см. Переплетая стебли и веревку, вы должны сделать цельный жгут. Готовую косу нужно вывесить в темном прохладном помещении.
В почве Фото: iStock
Заверните высушенный чеснок в пакет, оберните газетами и закопайте в землю на глубину полметра.
В наволочке Фото: iStock
Сложите головки в наволочку. Этот мешочек нужно поместить в темное прохладное место. Идеально — темная кладовая, подвал или погреб.
В парафине Фото: iStock
Этот способ один из самых трудозатратных. Нужно удалить ботву, обрезать корни чеснока и снять верхний слой шелухи. После этого опустите головку чеснока в теплый парафин, дождитесь высыхания.
Очистите зубчики от шелухи, промойте их и сложите в горшочек или в банку, залив растительным маслом. Держите в холодильнике.
Хранить чеснок можно и на балконе или утепленной лоджии, если даже зимой в морозы здесь не бывает холоднее плюс 1 градуса. При небольшом снижении температуры (до −2 градусов) овощи следует утеплять — можно накинуть поверх плед, одеяло, старую шубу, одеяло и пр. Если сильно похолодало, занесите чеснок в квартиру, советует су-шеф сети French Bakery SeDelice Ярослав Галков.
Самая популярная ошибка — оставить чеснок без присмотра. Чтобы сохранить овощ надолго, нужно периодически просматривать и оценивать состояние корнеплодов: нет ли поврежденных, гнилых. Кроме того, не стоит складывать разные сорта чеснока вместе.
Другие ошибки, которые могут повлечь за собой потерю части урожая:
Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Елена Симакова рекомендует, если позволяют условия, развешивать чеснок, делая в помещении погреба или гаража косичку из веревок, на которую будут подвешены пучки чеснока. До наступления холодов овощ может храниться там. При таком способе он не сопреет, будет хорошо проветриваться и сможет полностью просохнуть, чтобы зимой при его хранении не было проблем. Если подвешивать некуда, можно разложить чеснок на газетной бумаге и положить в темное помещение. Для этих целей хорошо подойдет кладовая.
Дольше всего чеснок сохраняется при низкой температуре и невысокой влажности.
В холодильнике он может лежать порядка 3−5 месяцев. Чеснок можно поместить в контейнер для овощей. При этом температура должна быть на уровне +2…+4 градусов.
Помните о том, что при более высокой температуре овощ может начать прорастать, что отразится на его вкусовых качествах.
Срок хранения этого овоща зависит от нескольких факторов: температуры, освещенности, проветривания:
При выборе места для хранения придерживайтесь главного правила: помещение, где чеснок будет лежать, должно быть сухое и темное. И не забывайте периодически проверять целостность головок: один поврежденный зубчик может привести к потере сразу нескольких клубней чеснока.