Олбани
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хранение чеснока в квартире: правила и советы экспертов

10

Чеснок — один из популярных ингредиентов для многих блюд. Он придает удивительный аромат закускам, салатам и первым блюдам. Но как сохранить его свежесть и полезные свойства в течение всей зимы до весны? Выясняем вместе с экспертами.

Наши экспертыЯрослав Галков — су-шеф сети French Bakery SeDelice;Елена Симакова — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. СодержаниеЯровой и озимый чеснок: в чем отличиеКак правильно подготовить чеснок к хранениюУсловия хранения чеснокаСпособы храненияКакие ошибки совершают при хранении чеснокаСколько можно хранить чеснокЯровой и озимый чеснок

Выделяют два вида чеснока: озимый и яровой.

Яровой чеснок Фото: iStock

У ярового чеснока зубчики мельче, они расположены по спирали в порядке уменьшения: внутри — помельче, снаружи — покрупнее.

Яровой чеснок стрелку не образует и высаживается весной. Яровой чеснок убирают, когда его листва окончательно пожелтела.

Озимый чеснок Фото: iStock

Озимый чеснок, как правило, выпускает стрелку. На конце стрелки появляется соцветие. Определить готовность озимого овоща к уборке несложно. Как правило, срок созревания составляет 100 дней. Сначала стрелки чеснока начинают скручиваться, затем встают ровно, смотрят вверх, а в соцветиях появляются фиолетовые семена.

Такой чеснок сажают осенью. Обычно зубчики у этого вида крупные, и их количество четное: 6, 8 или 10. Они находятся по окружности головки, в центре которой находится небольшой стволик.

С 20 июля и до первых чисел августа убирают озимые сорта, яровые — к середине месяца. Сроки могут немного сдвигаться в зависимости от погодных условий. Впрочем, затягивать с уборкой не стоит: если чеснок передержать в земле, он будет сохраняться хуже.

Как правильно подготовить чеснок к хранению

Сразу несколько факторов влияет на сохранность этого продукта. Если учесть их все при заготовке чеснока, свежий и полезный овощ сохранится в течение всей зимы и будет радовать вас долгие месяцы.

Погода. Перед тем как начать убирать чеснок, внимательно ознакомьтесь с прогнозом погоды. Этот овощ лучше убирать в сухой солнечный день, чтобы минимизировать возможность его контакта с влагой. Уборка. Мыть чеснок не требуется. Каждую головку рекомендуется аккуратно очистить от земли и убрать лишнюю шелуху. А затем положить в один слой на грядке. Если погода позволяет, оставьте его на земле до вечера, иногда переворачивая, чтобы головки просыхали равномерно. Но на ночь овощ обязательно стоит занести домой, чтобы утренняя или вечерняя роса не нанесла вред вашему урожаю. В течение нескольких дней чеснок можно выносить на улицу, чтобы он окончательно просох. Если погода не позволяет, можно его убрать на чердак. Подготовка к хранению. Когда чеснок окончательно просохнет, его тщательно перебирают, обрезают корни, оставляя примерно 3 мм их длины. Нужная длина ботвы, которую оставляют, определяется исходя из метода хранения: для складывания в ящик или посуду — 4−5 см стеблей;для связывания в пучки — 10−15 см ботвы;для хранения в сплетенных косах — от 20 см и более. Условия хранения чеснокаТемпература

В зависимости от вида чеснока необходимо подобрать нужные условия его хранения:

яровые сорта долго лежат при температуре +16 — +20 градусов;озимые, наоборот, холодолюбивые. Рекомендуемая температура для хранения чеснока в помещении: от +2 до +4 градусов. Влажность

Не стоит забывать и о влажности помещения. Ее оптимальное значение — 50−70%. Для хранения чеснока идеально подходят затемненные сухие места, где есть возможность проветривания. Это позволит избежать возникновения плесени и потери урожая. Не стоит убирать чеснок в полиэтиленовые пакеты либо пластиковые контейнеры, где овощ может сопреть, его зубчики размокнут и загниют.

Выберите прохладное, проветриваемое темное место, как вариант — подвал или сарай. Если вы живете в квартире, то подойдет холодильник либо ящик на балконе.

Важно! Особое внимание — на состояние головок вашего чеснока. Отбирайте крепкие и неповрежденные головки. Если же зубчики начали распадаться, значит, овощ не будет долго храниться.

Способы хранения

Способы хранения чеснока зависят от:

его количества, времени сбора, происхождения: был ли он выращен на даче, приобретен на рынке или куплен в супермаркете. В последнем случае обычно чеснок по пути до прилавка может испытывать различные изменения окружающей среды — резкое повышение или понижение температуры и влажности, поэтому срок его лежки значительно меньше.

Для хранения этого продукта могут использоваться различные методы, тары и типы помещения. Все зависит от ваших возможностей.

В сетке Фото: iStock

Чтобы чеснок дольше сохранился в сетке, подберите вариант с большим количеством дырочек для вентиляции. Саму сетку рекомендуется подвесить.

В ящике или коробке Фото: iStock

Выберите удобный ящик, перед складыванием овоща срежьте остатки высохшего стебля, сложите чеснок в ящик и периодически его перемешивайте.

В стеклянной банке Фото: iStock

Предварительно просушите чеснок, насыпьте в банку 2 см соли, затем выкладывайте чеснок, сверху снова соль и так далее. Не забудьте о слое соли сверху.

В косах Фото: iStock

Для хранения в косах вам нужно запастись прочной веревкой. При таком методе хранения не нужно обрезать сухие стебли слишком коротко, оставляйте «хвосты» около 15 см. Переплетая стебли и веревку, вы должны сделать цельный жгут. Готовую косу нужно вывесить в темном прохладном помещении.

В почве Фото: iStock

Заверните высушенный чеснок в пакет, оберните газетами и закопайте в землю на глубину полметра.

В наволочке Фото: iStock

Сложите головки в наволочку. Этот мешочек нужно поместить в темное прохладное место. Идеально — темная кладовая, подвал или погреб.

В парафине Фото: iStock

Этот способ один из самых трудозатратных. Нужно удалить ботву, обрезать корни чеснока и снять верхний слой шелухи. После этого опустите головку чеснока в теплый парафин, дождитесь высыхания.

В растительном масле Фото: iStock

Очистите зубчики от шелухи, промойте их и сложите в горшочек или в банку, залив растительным маслом. Держите в холодильнике.

Совет эксперта

Хранить чеснок можно и на балконе или утепленной лоджии, если даже зимой в морозы здесь не бывает холоднее плюс 1 градуса. При небольшом снижении температуры (до −2 градусов) овощи следует утеплять — можно накинуть поверх плед, одеяло, старую шубу, одеяло и пр. Если сильно похолодало, занесите чеснок в квартиру, советует су-шеф сети French Bakery SeDelice Ярослав Галков.

Какие ошибки совершают при хранении чеснока

Самая популярная ошибка — оставить чеснок без присмотра. Чтобы сохранить овощ надолго, нужно периодически просматривать и оценивать состояние корнеплодов: нет ли поврежденных, гнилых. Кроме того, не стоит складывать разные сорта чеснока вместе.

Другие ошибки, которые могут повлечь за собой потерю части урожая:

уборка в дождливый день;помещение для хранения слишком влажное;в месте хранения чеснока существенно меняется температура воздуха;хранение в пластиковых коробках или полиэтиленовых мешках;неправильная обрезка стеблей. Совет эксперта

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Елена Симакова рекомендует, если позволяют условия, развешивать чеснок, делая в помещении погреба или гаража косичку из веревок, на которую будут подвешены пучки чеснока. До наступления холодов овощ может храниться там. При таком способе он не сопреет, будет хорошо проветриваться и сможет полностью просохнуть, чтобы зимой при его хранении не было проблем. Если подвешивать некуда, можно разложить чеснок на газетной бумаге и положить в темное помещение. Для этих целей хорошо подойдет кладовая.

Сколько можно хранить чеснок

Дольше всего чеснок сохраняется при низкой температуре и невысокой влажности.

В холодильнике он может лежать порядка 3−5 месяцев. Чеснок можно поместить в контейнер для овощей. При этом температура должна быть на уровне +2…+4 градусов.

Помните о том, что при более высокой температуре овощ может начать прорастать, что отразится на его вкусовых качествах.

Срок хранения этого овоща зависит от нескольких факторов: температуры, освещенности, проветривания:

целые головки чеснока лежат на протяжении долгого периода — от трех месяцев до полугода;измельченный чеснок сохраняется около недели;очищенные зубчики останутся свежими в течение одного-двух месяцев;сушеный чеснок употребляют в пищу около года.

При выборе места для хранения придерживайтесь главного правила: помещение, где чеснок будет лежать, должно быть сухое и темное. И не забывайте периодически проверять целостность головок: один поврежденный зубчик может привести к потере сразу нескольких клубней чеснока.