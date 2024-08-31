«Худющий! Весил всего 12 кг»: пес, которого бросили хозяева в Бурятии, обрел новую семью во Франции

— Таких псов, как он, у нас сотни. И судьбы их одинаково печальны. Сначала любимые питомцы, а потом вдруг никому не нужные животные. Осиротевшие и одинокие собаки оказываются на улице, а потом у нас в приюте«, — рассказывает Наргиза Муминова, директор питомника “Ананда” в Бурятии, о необычной истории пса Баки. Казалось бы, что его ждало? Вечное заточение в вольере с тысячами ему подобных. Однако он один из немногих выиграл “билет” в счастливую жизнь. Весной 2024 года четвероногий отправился во Францию, где его ждала новая любящая семья. Подробности — в материале КП-Иркутск.