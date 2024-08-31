«Худющий! Весил всего 12 кг»: пес, которого бросили хозяева в Бурятии, обрел новую семью во Франции

— Таких псов, как он, у нас сотни. И судьбы их одинаково печальны. Сначала любимые питомцы, а потом вдруг никому не нужные животные. Осиротевшие и одинокие собаки оказываются на улице, а потом у нас в приюте«, — рассказывает Наргиза Муминова, директор питомника “Ананда” в Бурятии, о необычной истории пса Баки. Казалось бы, что его ждало? Вечное заточение в вольере с тысячами ему подобных. Однако он один из немногих выиграл “билет” в счастливую жизнь. Весной 2024 года четвероногий отправился во Францию, где его ждала новая любящая семья. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Он жил без имени.
Жизнь Баки получила новый виток, когда его настиг отлов на улицах Улан-Удэ еще летом 2023 года. Оттуда напуганное животное попало прямиком в питомник.
«Домашний!», — заключили ветеринары во время осмотра бродяги. И хоть на шее четвероногого не красовался ошейник с жетоном, об этом «кричало» его состояние. Гладкая шерсть, добрый и покладистый нрав. На вид ему было около полутора лет. Чем жил раньше пес, кому принадлежал, а самое главное, сколько пробыл на воле — остается гадать. Ведь «любящий» хозяин так и не объявился.
Жизнь, которая его ожидала в приюте, оставляла желать лучшего. Ведь, когда в питомнике почти две тысячи животных, времени на каждого не хватает. Так он и жил без имени.
Кастинг проходит не каждый.
Осенью 2024 ситуация обострилась. В Бурятии поддержали закон об усыплении бездомных собак.
Волонтеры приняли решение спасти от умерщвления как можно больше питомцев, поэтому обратились за помощью к своим «коллегам по цеху». Так, в Швейцарии живет россиянка Ольга, которая помогает сибирякам пристраивать животных среди своих коллег, знакомых и друзей. Зооволонтеры из Бурятии отбирают самых не агрессивных, социализированных и не сильно больших по росту.
— Мы выбираем несколько наших подопечных, делаем их качественные снимки и отправляем их Ольге с информацией о каждом. После этого она приступает к поиску будущих хозяев. Проводит собеседования, получает информацию о семье, об условиях, которые они могут предоставить животным. Если ее что-то смущает, она может и отказать. Ну, а когда наши подопечные западают кому-то в душу, мы начинаем подготовку к «усыновлению».
Сердце так и не подавало знаков.
Двухлетний Баки был одним из первых, кого отправили в Европу. Там его ждала женщина по имени Мария. Она родом из России, но несколько лет живет в Европе. Подробностями о себе делится скромно, а вот о жизни своего нового друга — охотно!
— Полтора года назад у меня скончалась любимая собака от рака. Она была не просто питомцем, а настоящим членом семьи. И чтобы хоть как-то справиться с болью, решила завести маленького друга. Специально искала питомца, который бы отличался внешне от прошлой любимицы. За четыре месяца я объездила все приюты в округе. Но мое сердце либо не подавало знаков, либо щенка уже забирали.
Но в начале 2024 года Мария увидела у одного популярного блогера новость об усыплении собак в Бурятии и о ситуации, в которой оказались местные приюты. Тогда она нашла в интернете сайт приюта «Ананда». Там среди тысяч снимков животных, она и нашла своего друга!
— Что-то дрогнуло внутри! Ни имени, ни точного возраста. Все, что у него было — желтая бирка на ухе и порядковый номер 1554. Но я знала — он мой!
Отъелся до 28 килограммов.
Мария связалась с волонтерами приюта и сообщила, что хочет забрать собаку. Перед отправлением животных обязательно показывают ветеринарам. УЗИ-внутренних органов, сдача крови, ПЦР-тесты, изготовление ветпаспорта. Сначала собаки преодолевают путь на поезде из Улан-Удэ до Москвы. Волонтеры за свой счет приобретают билеты, корм, одноразовые пеленки, амуницию и все прочее, что может понадобиться «переселенцам». Затем в столице собак принимают сотрудники специализированной транспортной компании, которая уже и перевозит их через границу. Такая услуга обходится примерно в 400 евро (около 40 тысяч рублей за собаку). Эти расходы на себя берет уже хозяин. В пути питомцы проводят чуть больше недели.
В мае Баки уже был у Марии. Кстати, такое необычное имя дала ему россиянка в честь супергероя из любимого фэнтэзи.
— Когда я впервые его увидела, то удивилась. Такой худенький, всего каких-то 12 кг. Но сейчас уже отъелся до 28 кг.
Неожиданностью для Баки стало соседство с семилетней кошкой Нишей. Первое время они привыкали друг к другу. Процесс этот был тяжелый для обоих. Сперва, пытались не пересекаться, а просто смотрели и изучали друг на друга. Сейчас кошка пытается нежиться с собакой, но Баки гавкает и прыгает.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
— В Европе взять животное из приюта действительно сложно, — подтверждает директор иркутского питомника «К-9» Вячеслав Славин. — Там бездомных кошек и собак просто нет! Во-первых, все стерилизованные, во-вторых, чипированные. По вшитой микросхеме в момент определят хозяина, за что он получит солидный штраф за жестокое обращение с животным. Вот почему в Европе никому не приходит в голову выбрасывать кошек и собак на улицу.
Какой штраф? В Швейцарии можно выложить до 20 тысяч евро или около 1,6 млн руб. или получить ограничение свободы на срок от 1 года до 3 лет. Кроме того, информацию еще и занесут в личное дело в специальный регистр. Справку из этой базы данных в обязательном порядке предоставляется работодателю. Если там окажется информация о жестоком обращении с животным, о карьере на ближайшие 20 лет забудьте. Именно столько времени информация хранится в регистре.
Казалось бы, зачем вообще обращаться в приют? Купи у заводчика породистого питомца с родословной. Но и это не так-то просто сделать. Во многих странах, например, в той же Швейцарии для заводчиков существуют квоты на потомство. В год разрешено производить не более 20 щенков или котят. Фактически всех малышей разбирают еще в утробе матери.
Вот почему европейцы и атаковывают российские питомники. А для самих приютов отправлять за границу четвероногих — дело прибыльное. Подготовка к «усыновлению» — прививки, чипирование, оформление документов и другие хлопоты в среднем обходятся будущему владельцу в сумму до 50 тысяч рублей.