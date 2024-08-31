МАК: Неисправный датчик угла атаки мог стать причиной крушения SSJ в Подмосковье

Предварительной причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье в июле мог стать неисправный датчик угла атаки. Об этом говорится в промежуточном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Экипаж в процессе полета заметил, что датчики угла атаки ведут себя неправильно, помимо этого была превышена допустимая скорость.
Характер изменений отклонений руля высоты и стабилизатора говорит о вероятности того, что на данном этапе полета, в процессе уборки механизации, возникли условия для первого срабатывания ограничительной функции по углу атаки, говорится в отчете.
«В процессе перекладки стабилизатора “на пикирование” значение угла тангажа уменьшилось с 5º на кабрирование до 3,5º на пикирование, самолет перешел на снижение», — пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.
Из отчета следует, что МАК разрабатывает рекомендации для замены датчика угла атаки и бюллетень для летного экипажа о работе системы ограничения по углу атаки.
Напомним, Sukhoi Superjet 100 разбился 12 июля в Коломенском районе Московской области. На борту был только экипаж из трех человек. Оба пилота и штурман погибли, среди гражданских пострадавших нет.
В ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены «черные ящики». СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Ранее сообщалось, что причиной катастрофы мог стать человеческий фактор, также были озвучены версии, связанные с отказом двигателей или столкновением с птицами.