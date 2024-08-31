Мирошник: Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС и склоняет их родных к терактам

Ранее Мирошник сравнил Украину с загнанным шакалом из-за неудач на поле боя. По его словам, этот шакал готов кусаться в разные стороны, абсолютно игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права. Дипломат добавил, что на Украину сейчас активно давят с разных сторон, чтобы заставить ее пойти на переговоры, поэтому, не имея сил победить на поле боя, Киев ищет любые возможности для провокаций.