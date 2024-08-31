Мирошник: Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС и склоняет их родных к терактам

Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая их родным убийствами и склоняя к совершению терактов. Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, на украинской территории большое количество семей оказались разделенными. Украинские власти, отметил Мирошник, «совершенно не брезгуют» тем, чтобы прийти в семью и заявить, что их родственник работает, например, на Запорожской АЭС.
Они вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление или провоцировать на то, чтобы они совершили теракт, передали какую-то информацию в интересах Украины, пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что люди увольняются или меняют работу, чтобы «лишить» себя возможности совершить злодеяние, а шантажисты потеряли к ним интерес.
При этом Киев интересует не только Запорожская АЭС, но и другие важные объекты. «Наши службы об этом знают, за этой системой ведется внимательное слежение. Противодействие вот этому механизму тоже есть», — отметил Мирошник.
Ранее Мирошник сравнил Украину с загнанным шакалом из-за неудач на поле боя. По его словам, этот шакал готов кусаться в разные стороны, абсолютно игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права. Дипломат добавил, что на Украину сейчас активно давят с разных сторон, чтобы заставить ее пойти на переговоры, поэтому, не имея сил победить на поле боя, Киев ищет любые возможности для провокаций.