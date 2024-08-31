Большой семейный фестиваль проходит в Иркутской области

Большой семейный фестиваль пройдет в Иркутской области 31 августа и 1 сентября. Мероприятие посвящено Дню знаний и Году семьи. Посетить его смогут жители большинства муниципальных образований Приангарья. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.
— Сегодня, 31 августа, гости площадок смогут познакомиться с двенадцатью направлениями деятельности Движения: культура и искусство, медиа и коммуникации, волонтерство и добровольчество, экология и охрана природы, спорт и другие. Гостям предлагают собрать метровый кубик Рубика, принять участие в химических и физических экспериментах, создать памятный талисман или оберег, приглашают посетить мастер-классы по оказанию первой помощи и другие активности, — рассказал председатель регионального отделения Движения Сергей Перфильев.
Кстати, в Иркутске фестиваль пройдет на острове Юность. Гвоздем программы 31 августа станет запуск воздушных змеев. Поучаствовать сможет любая желающая семья. Запуск начнется в 15:00 в районе пешеходного моста у Верхней набережной.
Второй день фестиваля будет не менее ярким. Так, 1 сентября состоится торжественное посвящение 100 первоклассников в «Орлята России».