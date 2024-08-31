Большой семейный фестиваль проходит в Иркутской области

— Сегодня, 31 августа, гости площадок смогут познакомиться с двенадцатью направлениями деятельности Движения: культура и искусство, медиа и коммуникации, волонтерство и добровольчество, экология и охрана природы, спорт и другие. Гостям предлагают собрать метровый кубик Рубика, принять участие в химических и физических экспериментах, создать памятный талисман или оберег, приглашают посетить мастер-классы по оказанию первой помощи и другие активности, — рассказал председатель регионального отделения Движения Сергей Перфильев.