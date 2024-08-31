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Сентябрь в Челябинской области начнётся с потепления

Наконец-то синоптики балуют хорошим прогнозом. В ближайшие дни в Челябинской области потеплеет, при этом дождей не намечается. Судя по всему, ребята пойдут в школы под лучами солнца, а не под зонтами. Подробности — в нашем материале.

Сейчас в Олбани: +21° 6 м/с 53% 759 мм рт. ст. +17°
Источник: Pchela.News

В Челябинской области в субботу, 31 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +15… +20 градусов. Чуть прохладнее, но также без осадков будет и в столице региона — столбики термометров поднимутся максимум до +18 градусов.

При этом крайне отрадно смотреть на прогноз на первые дни сентября. В воскресенье, 1 сентября, синоптики челябинского Гидрометцентра обещают также до 20 градусов тепла, а вот в понедельник, когда ребята пойдут в школы, уже до +24 градусов. Дождя в регионе во все эти дни не намечается.

А какой будет погода в течение всего сентября? Об этом челябинский ЦГМС рассказал в соцсетях:

— По данным Гидрометцентра России, в сентябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается +8, +12°, что около нормы (норма +9,+12°). Месячное количество осадков предполагается также около нормы (21−57 мм).