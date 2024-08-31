Сентябрь в Челябинской области начнётся с потепления

При этом крайне отрадно смотреть на прогноз на первые дни сентября. В воскресенье, 1 сентября, синоптики челябинского Гидрометцентра обещают также до 20 градусов тепла, а вот в понедельник, когда ребята пойдут в школы, уже до +24 градусов. Дождя в регионе во все эти дни не намечается.