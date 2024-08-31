Усолью-Сибирскому исполнилось 355 лет со дня образования

Жители Усолья-Сибирского отметили 355-летие со дня образования города. Торжественное открытие новых локаций, которые были созданы в честь юбилея, посетил Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.
— Губернатор посетил открытие обновленных фасадов жилых домов на Комсомольском проспекте. В парке «Патриот» Губернатор вместе с жителями познакомился с новой достопримечательностью — скульптурной композицией «Штурмовая бригада», — сообщают власти. — Она создана скульптором Иваном Зуевым в честь прославления героизма и мужества военнослужащих, участвующих в СВО.
Также состоялось чествование Почетных граждан во Дворце культуры. Им вручили благодарности Губернатора и Почетные грамоты.
Игорь Кобзев подчеркнул, что в последние годы в Усолье-Сибирском привели в порядок более 30 дорог общего пользования и еще 12, которые ведут к садоводствам. Кроме этого, благоустроили больше сотни дворовых территорий.