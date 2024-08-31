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Приморцы сообщили о нападении тигра

Специалисты центра «Амурский тигр» прокомментировали поведение хищника и людей.

Источник: Соцсети

В социальных сетях появился ролик о встрече людей с полосатым хищником. Водитель автомобиля и его пассажиры восхищаются тигром, вот только по их же словам, зверь набросился на их машину.

Люди утверждают, что произошло все на дороге в сторону Дальнереченска, однако сам момент нападения на видео не был запечатлен. Ситуацию прокомментировали в центре «Амурский тигр»:

«Из короткого видео можно сделать только один вывод: люди сами потревожили тигра. Если он и совершал выпады (в чем мы сомневаемся), то лишь с целью прогнать шумных наблюдателей».

Специалисты несколько раз напоминали жителям и гостям края, как себя вести при встрече с хищниками, будь то тигр или леопард: если вы на машине, то стоит притормозить и пропустить зверя, не надо привлекать его внимание или открывать окна и двери машины.

флора и фауна