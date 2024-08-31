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В Омске из-за затопленного подвала трескается стена многоэтажки

На невыносимые и небезопасные условия пожаловались жители дома по улице 50 лет Профсоюзов, 71а.

Источник: Комсомольская правда

Трещины по стене дома, мокрый подпол и почти стопроцентная влажность в квартирах, — в таких условиях жильцы дома по улице 50 лет Профсоюзов, 71а живут с февраля месяца. Пост с фотографиями заплесневелых стен, огромной трещины и показаниями гигрометра они поделились в паблике «Аварийный Омск» «Вконтакте».

По словам авторов поста, проблемы на доме начались после того, как нынешней зимой из-за аварии на теплосетях подтопило техническое подполье в квартире № 6. Аварию оперативно устранили, но проблему сырости это не решило.

«На сегодняшний день ситуация в квартире остается прежней, постоянная высокая влажность и температура, запах сырости, по стенам пошла черная плесень, подпол все так же мокрый. Вода дошла до смежных квартир. Пару недель назад в квартире вспыхнула розетка», — рассказали жильцы.

По словам жителей, они неоднократно обращались в «Тепловую компанию» с требованием разобраться в ситуации, однако реакции нет. Между тем, по словам жильцов, фундамент дома постоянно подмывается и в стене многоэтажки уже появилась трещина.

Напомним, недавно мы писали о похожей ситуации на доме по улице Кемеровской. Тогда проблему пообещали устранить.