Пункт пропуска Покровка-Жаохэ закрыли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с 31 августа закрыт погранпереход Покровка — Жаохэ через реку Уссури. Как пишет портал Biang.ru, причиной стало резкое повышение уровня воды. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Уровень воды уже поднялся до критической отметки, так что пока работать паромная переправка не будет. Туристические поездки, запланированные на 31 августа, пришлось отменить.
«31 августа с 14:00 по местному времени временно приостанавливается движение в смешанном пункте пропуска Покровка из-за повышения уровня воды в реке Уссури», — сообщило ФГКУ «Росгранстрой».
Пункт пропуска откроют, когда гидрологическая ситуация нормализуется. Информация о дате возобновления движения будет опубликована на официальных страницах ведомства.
К слову, долго пункт пропуска не проработал. Его открыли 26 августа после того, как в Китае прошел гребень паводка. Закрыт переход был с 8 августа.