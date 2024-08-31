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Пункт пропуска Покровка-Жаохэ закрыли в Хабаровском крае

На реке Уссури резко поднялась вода.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае с 31 августа закрыт погранпереход Покровка — Жаохэ через реку Уссури. Как пишет портал Biang.ru, причиной стало резкое повышение уровня воды. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Уровень воды уже поднялся до критической отметки, так что пока работать паромная переправка не будет. Туристические поездки, запланированные на 31 августа, пришлось отменить.

«31 августа с 14:00 по местному времени временно приостанавливается движение в смешанном пункте пропуска Покровка из-за повышения уровня воды в реке Уссури», — сообщило ФГКУ «Росгранстрой».

Пункт пропуска откроют, когда гидрологическая ситуация нормализуется. Информация о дате возобновления движения будет опубликована на официальных страницах ведомства.

К слову, долго пункт пропуска не проработал. Его открыли 26 августа после того, как в Китае прошел гребень паводка. Закрыт переход был с 8 августа.