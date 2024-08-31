Северные районы Омской области до сих пор не приступили к уборке урожая

Как выяснилось, шесть северных районов Омской области пока не приступили к ней вообще. Из-за непогоды и переувлажнения почвы техника просто не может зайти на поля. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа сообщил в эфире телекомпании ГТРК «Иртыш». В еще 10 районах области ситуация также напряженная.