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Северные районы Омской области до сих пор не приступили к уборке урожая

Поля подтоплены, техника не может туда зайти.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области под угрозой оказалась уборочная компания. Ранее мы писали, что в регионе уже ввели режим ЧС — из-за обильных осадков аграрии приступили к уборке позже обычного срока.

Как выяснилось, шесть северных районов Омской области пока не приступили к ней вообще. Из-за непогоды и переувлажнения почвы техника просто не может зайти на поля. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа сообщил в эфире телекомпании ГТРК «Иртыш». В еще 10 районах области ситуация также напряженная.

Как ранее сообщалось, режим ЧС позволит аграриям получить страховые выплаты за потерю урожая.