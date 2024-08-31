Кореист Ланьков: в 1959 году спецслужба КНДР похитила музыканта в центре Москвы

О похищениях граждан СССР северокорейцами ничего не известно: вероятно, это было строгое табу. Зато спецслужбы КНДР работали на территории других социалистических стран. Например, южнокорейская актриса Юн Чжон Хи и ее муж пианист Пайк Кун У едва избежали похищения в югославском Загребе 30 июля 1977 года. Пайк Кун У поступило необычное предложение о выступлении в этом городе, но прямо в аэропорте он с супругой он заметил самолет в ливрее северокорейской авиакомпании, — а увидеть их можно нечасто. После этого, также в аэропорту, они увидели странно одетую девушку. На ней были темные очки и очень короткая юбка, — так в те годы в Югославии люди не ходили.